Gemma Galgani contro Marco Firpo / Uomini e donne, scontro infuocato tra la dama e il suo ex

Uomini e Donne Over, scoppia lo scontro tra Gemma Galgani e Marco Firpo (oggi 8 febbraio 2017) - Una puntata davvero infuocata quella di Uomini e Donne andata in onda oggi su Canale 5. Al Trono Over è stata ancora una volta Gemma Galgani l'indiscussa protagonista e per lei non sono mancate le critiche. È una frase detta a Michele, il suo nuovo pretendente, ad aver riscaldato gli animi all'interno dello studio . "Faresti l'amore con me?" ha chiesto Gemma al cavaliere, suscitando mormorii e polemiche da parte dello studio, degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti e dei suoi due ex: Giorgio Manetti e Marco Firpo. Dopo il breve battibecco con Giorgio, è stato Marco a prendere parole e ad attaccare con veemenza la Galgani. Firpo ha trovato Gemma incoerente e abbastanza incomprensibile nella scelta di iniziare una frequentazione con Michele. La dama infatti, fino a qualche giorno fa, riteneva improbabile dare il via a questa conoscenza vista la grande differenza d'età esistente tra lei e Michele (li distaccano circa 17 anni).

Uomini e Donne, Marco contro Gemma Galgani: per il pubblico il cavaliere è ancora interessato - Una distanza d'età che non frena affatto Gemma Galgani, nè tantomeno Michele D'Ambra e che solleva un vero e proprio polverone in studio. Marco Firpo ne approfitta per dire ancora una volta la sua a Gemma dopo la fine burrascosa della loro conoscenza, avventuta ormai alcune settimane fa. Il cavaliere non ha mai negato di essere affascinato e anche attratto da Gemma, ma sono proprio questi lati del suo carattere ad accendere ancora oggi la polemica in studio. Intanto sul web alcuni telespettatori sospettano che le accese reazioni di Marco siano dovute al fatto che il cavaliere prova ancora qualcosa per la Galgani. Un'intuizione che manifestano in molti sul web e che, tuttavia, sembra essere molto lontana dalla realtà. È stato proprio Marco a manifestare per primo i suoi dubbi verso Gemma e a confermare che per lui è una donna troppo complicata da frequentare. Che sia rimasto comunque qualcosa in sospeso tra loro?

