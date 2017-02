Giorgia coach di Amici 16 Serale 2017 / Sarà lei uno dei protagonisti al serale del talent show di Maria De Filippi? (Oggi, 8 febbraio)

GIORGIA COACH AL SERALE DI AMICI 16 SERALE 2017? ECCO LE NOVITA' (OGGI, 8 FEBBRAIO) - Siamo ormai ad un passo dal serale di Amici 2017 e il nome di Giorgia continua a camminare di pari passo con le novità che arriva dal talent show di Maria De Filippi. Anche quest'anno i ragazzi migliori sono approdati in tv e se c'è già qualcuno pronto a puntare tutto su alcuni dei cantanti e dei ballerini in gara, altri pensano solo a quella che è la vera e propria vetrina di Amici, la fase serale. Balli, coreografie, grandi ospiti, cover e musica dal vivo, tutto questo è il serale di Amici e a marzo, così sembra, i giochi saranno finalmente fatti. I ragazzi lavorano duramente per prepararsi alla fase serale mentre la produzione sta mettendo insieme i "senior" che prenderanno posto a bordo campo per giudicare e guidare i ragazzi. Dopo i no di Emma Marrone e J-Ax (almeno così sembra) tra i nomi dei possibili nuovi coach spunta anche quello di Giorgia. La cantante è sempre rimasta lontano dal mondo fatto di lustrini dei talent show ma quest'anno potrebbe arrivare la svolta proprio con il serale di Amici 2017. Secondo quanto riportato da Diva e Donna nei giorni scorsi sembra che Giorgia sia arrivata ad un passo dall'essere coach al serale di Amici ma alla fine non sarà così. Sempre secondo gli ultimi rumors sembra proprio che la stessa Giorgia abbia detto no ad un passo dalla firma, ufficialmente per via del suo tour. Ma sarà davvero così o si tratta solo di una serie di voci che non hanno mai avuto conferma ufficiale da parte dei diretti interessati? Dopo il Festival di Sanremo, quando tutto tornerà alla normalità, siamo sicuri che ne sapremo di più.

