HIROKI HARA / Ospite della kermesse musicale: il mago giapponese pronto ad ammaliare (Festival di Sanremo 2017, seconda serata 8 febbraio)

HIROKI HARA, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: IL MAGO GIAPPONESE PRONTO AD AMMALIARE IL PUBBLICO (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) – Questa sera va in onda su Rai 1 la seconda serata del Festival di Sanremo 2017 condotta da Carlo Conti con la collaborazione di Maria De Filippi. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti grazie alla presenza, oltre che dei cantanti in gara sia nella categoria Big che tra le Nuove proposte, di eccezionali ospiti come il noto mago giapponese Hiroki Hara. Un eccezionale artista che ha fatto conoscere al modo le proprie abilità nel campo della magia e dell’illusionismo prendendo parte all’edizione americana del talent America’s Got Talent e che è da diversi mesi in giro per il mondo esibendosi in alcune delle più prestigiose location come il Magic Castle di Hollywood a Los Angeles. In attesa di vedere dal vivo le proprie abilità con alcuni numeri di grande effetto, conosciamolo meglio ripercorrendone la carriera, la propria vita ed i punti di forza delle sue esibizioni.

HIROKI HARA, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: I NUMERI, IL VIDEO (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) – Hiroki Hara è in questo momento uno dei maghi più seguiti ed apprezzati al mondo. I suoi numeri sanno catturare l’attenzione del pubblico come pochi giocando su un giusto mix tra illusionismo, ologrammi e tecniche più tradizionali incentrate su colombe, carte da gioco e lame. Nel numero presentato alle audizioni dell’undicesima edizione del talent America’s Got Talent ha letteralmente ammaliato giuria e spettatori presentandosi sul palco al termine di un gioco di ologrammi e contrasti tra luci ombra, dando l’impressione di essere trasformato da uccello a uomo. Come per magia dall’alto arriva una sfera infuocata che Hara controlla con la sola imposizione delle mani facendola esplodere con conseguente cambio dello sfondo e trasformazione del suo vestito che passa da un tetro nero ad uno scintillante bianco tra un tornado di piume che poi si riuniscono per dare vita ad una colomba che si materializza tra le proprie mani. Insomma, un numero molto scenografico. Clicca qui per vedere il video.

HIROKI HARA, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) – Hiroki Hara è originario del Giappone e fin da quando era un tenero bambino è sempre rimasto affascinato dal mondo della magia e dell’illusionismo. Nei primi mesi del 2001 incomincia ad avvicinarsi sempre di più verso questo mondo ed in particolare studiando da autodidatta, si diletta con i primi numeri di magia. Passano gli anni ed affina le proprie abilità arrivando nel 2005 a vincere l’importante concorso di magia della Society of American Magicians ed in particolare portando a casa il premio come Miglior giovane mago di sempre. Un attestato che conferma l’enorme talento di cui è depositario. Nel 2009 si mette nuovamente in mostra vincendo il titolo di campione mondiale nella categoria adolescenti nell’ambito del World Magic Seminar Teens Contest a Las Vegas in California. L’attenzione su di lui giunge al culmine allorché viene inserito nel documentario Make Believe per un nuovo titolo di campione del mondo e per l’esibizione al Magic Castle di Hoollywood. Nel 2016 ha preso parte al talent America’s Got Talent.

