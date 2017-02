I GUARDIANI DEL DESTINO/ Su Italia 1 il film con Matt Damon ed Emily Blunt

I GUARDIANI DEL DESTINO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: IL CAST - I guardiani del destino è il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 8 febbraio 2017 alle ore ore 22.55. Una pellicola di genere fantastico - sentimentale dal titolo originale The Adjustment Bureau realizzata nel 2011 negli Stati Uniti d’America per la regia di George Nolfi. Nel cast sono presenti diversi attori di grido come Matt Damon, Emily Blunt, Anthony Mackie, John Slattery e Terence Stamp. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

I GUARDIANI DEL DESTINO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un uomo di nome David Norris (Matt Damon) il quale dopo aver studiato come brillante e promettente studente alla Fordham University, è divenuto un membro del congresso per poi avviarsi alla carriera politica. David infatti si è candidato alla carica di Senatore degli Stati Uniti e sta proprio per vincere l’elezione per riuscire a ricoprire questa importante e prestigiosa carica. Un giorno sulla sua strada incontra una bellissima donna, si tratta di Elise Sellas (Emily Blunt). Da subito David rimane folgorato dal fascino e dall’eleganza di Elise che è una ballerina. Compisce immediatamente di essersene perdutamente innamorato, quindi decide di fare il tutto per tutto per cercare di trascorrere il resto della propria vita con lei e di non perderla perché è una donna come mai ne ha incontrate. Dal momento in cui però realizza di essere pazzo di lei, David Norris inizia a notare tutta una serie di circostanze e di avvenimenti misteriosi e strani che di fatto giorno dopo giorno sembrano impedire ai due innamorati di poter stare insieme. Indagando maggiormente su quanto sta capitando loro, David viene a conoscenza che ad impedire che David possa stare con Elise sono misteriose figure chiamate gli agenti del Destino che grazie ai loro poteri faranno di tutto per ostacolare il loro amore. L’uomo da un lato è molto preoccupato della cosa, non capisce il motivo per cui i guardiani possano non volere questo amore, dall’altro però è troppo innamorato di Elise per permettere di perderla senza poter fare niente. Dopo una dura analisi nel cercare di capire se per lui fosse meglio rinunciare alla donna che ama e accettare quindi il percorso che gli altri vogliono per lui oppure cercare di scoprire la ragione di questo impedimento e tentare l’impossibile per stare con lei.

