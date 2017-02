IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 9 febbraio: lo sconforto di Prado dopo la decisione di Matias

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 9 FEBBRAIO - Cosa succederà durante il corso del nuovo appuntamento con Il Segreto? Dopo la puntata di questo pomeriggio, anche domani, 9 febbraio 2017, andrà in onda una nuova puntata con la telenovela spagnola più amata dal pubblico italiano. Come sempre gli amici di Puente Viejo dovranno superare numerose difficoltà, tra rabbia, sofferenza ed emozionante pathos. Gli estimatori della soap opera iberica, dovranno attendere le 16.20 circa di domani, per assistere ad un nuovo appuntamento con Severo, Sol, Candela e compagnia bella. Nel frattempo però, durante il corso della puntata di oggi, cosa vedrete in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset? Candela insieme agli abitanti di Puente Viejo, chiede direttamente al Vescovo di far rimanere Don Anselmo in Paese insieme a loro. Nicolas nel frattempo fotografa tutte le donne con i capelli azzurri mentre Emilia accompagnata da Don Anselmo, chiede a Hernando di farle vedere la piccola Beatriz. Domani invece, assisterete alla prima crisi di Matias. Il giovanissimo infatti è intenzionato a lasciare Prado tra lo conforto della giovane donna. Tutti pronti per le nuove trame e le anticipazioni de Il Segreto? L’appuntamento è quindi rinnovato per domani, giovedì 9 febbraio 2017, a partire dalle 16.20 circa.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 9 FEBBRAIO: LA PROPOSTA DI MATRIMONIO DI LUCAS! - Non sarà possibile perdere la puntata de Il Segreto di domani nella quale molti nodi verranno al pettine. Abbiamo lasciato Sol preoccupata per lo strano comportamento di Lucas e consapevole che Severo poteva essere in qualche modo immischiato in questi misteriosi movimenti del dottore fuori paese. Candela e l'amica hanno cercato di indagare a tal proposito ma sarà oggi pomeriggio che le ragioni di questo mistero diventeranno ufficialI: non si tratterà di nessuna cattiva intenzione, quanto piuttosto della migliore delle sorprese organizzata, anche grazie all'aiuto di Severo e di Carmelo, in ogni dettaglio. Non avendo più ostacoli lungo il cammino per la felicità, Lucas chiederà a Sol di diventare sua moglie e lei ovviamente accetterà. Sarà un momento imperdibile e romantico: ma dopo tanti ostacoli sarà finalmente la volta buona per la coppia? Conosceremo il lieto fine per questi due innamorati?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 9 FEBBRAIO: MATIAS LASCIA PRADO - Non tutti i protagonisti de Il Segreto saranno felici nella puntata di domani pomeriggio. Una relazione, infatti, giungerà al termine anche se senza un'apparente vera motivazione. Matias, a sorpresa, deciderà di porre fine alla sua storia d'amore con Prado, senza dare alla giovane Castaneda una spiegazione degna di nota. Di fronte a tale notizia, la figlia di Ramiro faticherà a nascondere la sua disperazione e si confronterà con Emilia alla quale rivelerà di essere distrutta per avere perso il ragazzo del quale è innamorata. Neppure le domande dei suoi genitori convinceranno Matias a confessare i suoi dubbi, ma il tutto risulterà ovvio ai telespettatori della telenovela spagnola. Matias non vorrà che Prado rinunci al suo sogno di diventare cantante per stare insieme a lei. Per questo sarà lui stesso a scegliere per la ragazza, facendo in modo che non abbia più nessun legame affettivo a Puente Viejo. Raggiungerà il suo obiettivo?

© Riproduzione Riservata.