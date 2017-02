IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: viaggio di nozze italiano per i Santacruz e consorti

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: VIAGGIO DI NOZZE ITALIANO PER I SANTACRUZ - Cosa riserverà il futuro della famiglia Santacruz nelle puntate spagnole de Il Segreto? Dopo la morte di Eliseo non ci saranno più molti ostacoli per le due belle coppie formate da Sol e Lucas, Candela e Severo che dovranno tenere gli occhi aperti soltanto nei confronti della loro storica rivale Donna Francisca. Comunque sia, anche se la Montenegro cercherà di ostacolare il loro matrimonio, alla fine tutto andrà per il meglio in uno splendido matrimonio a quattro organizzato alla Miel Amarga. Sarà quindi la volta del viaggio di nozze e indovinate un po' quale sarà la destinazione scelta per la loro vacanza? Niente meno che l'Italia, luogo tanto caro alla produzione de Il Segreto, che proprio nel Belpaese ha ottenuto un ottimo successo di pubblico. Al loro ritorno i coniugi Santacruz e Moliner cercheranno di realizzare un nuovo progetto ovvero creare una bella famiglia numerosa, con bambini che potranno correre nella loro bella tenuta. Purtroppo però, come spesso accade nelle trame della soap, non tutto andrà per il meglio.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 8 FEBBRAIO: HERNANDO ASCOLTA I CONSIGLI? - Ci sarà grande apprensione a Puente Viejo per le sorti di Beatriz, la giovane Mella affidata alle cure del suo tutore Hernando. Nell'episodio de Il Segreto che andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5, Emilia cercherà di vedere la ragazza per accertarsi delle sue condizioni e della sua felicità al fianco di Dos Casas. Per questo chiederà aiuto a Don Anselmo, chiedendogli di aprirle la strada verso la tenuta dei Los Manantiales. Anche Elias sarà in pena per la dolce Beatriz, abbandonata al suo mutismo. Per questo deciderà di chiedere a Hernando di fare qualcosa per lei e di sottoporla alle cure di uno specialista che potrà guarirla. Ma come reagirà Dos Casas davanti alle pressioni del suo nuovo dipendente? Lo asseconderà o finirà per risultare insofferente di fronte ad una simile intromissione? Il rapporto tra Hernando e il chimico sarà una delle trame de Il Segreto d'ora in avanti e vi assicuriamo che le sorprese non mancheranno.

© Riproduzione Riservata.