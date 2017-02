IL SOGNO DI MARY/ Su La5 il film con Niamh McGirr e Colm Meaney

IL SOGNO DI MARY, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Il sogno di Mary è il film in onda su La5 oggi, mercoledì 8 febbraio 2017 allle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia con titolo originale The Race. Si tratta di una pellicola realizzata in Irlanda nell’anno 2009 per la regia di Andrè F. Nebe che ne ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura. Nel cast sono presenti diversi attori alcuni dei quali molto conosciuti come nel caso di Niamh McGirr, Colm Meaney, Diarmuid Corr, Jonathan Mason, Ciaran Flynn e Logan Bruce. Ma ecco nel dettaglio la trama del flm.

IL SOGNO DI MARY, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista una bambina di undici anni di nome Mary. La ragazzina vive in campagna all’interno di una fattoria in compagnia dei suoi genitori. Come tutti i coetanei della sua età non ha un bel rapporto con i propri genitori che spesso sono troppo concentrati con i loro problemi, sia di gestione della famiglia ma anche problemi di coppia, per preoccuparsi della figlia. Inoltre, i genitori di Mary a differenza di lei che è una ragazzina solare, gioiosa ed estremamente simpatica, sono dei tipi molto antipatici e scorbutici che difficilmente riescono a trovare degli amici e di fatti conducono la propria vita circondati dalla natura, immersi nel lavoro della propria fattoria. Mary prova a condurre la stessa vita dei suoi genitori, ma si rende conto subito che non è portata per stare in campagna perché dentro di se ha un grande sogno. La ragazzina infatti sin da quando era piccola è appassionata di corse di auto e quindi si annoia troppo a quella vita rurale a cui i genitori vorrebbero condurla. Tuttavia, pur cercando di reprimere questa sua passione perché sa perfettamente di andare incontro a forti liti, Mary non riesce a placare questo suo sogno che sembra iniziare ad assumere una certa forma quando viene a conoscenza che nei dintorni del luogo dove vive è in corso una gara di go-kart. Mossa da grande entusiasmo, Mary decide immediatamente di iscriversi a questa competizione. Per lei questo inizierà l’inizio di un grande cammino di crescita che la porterà spesso a scontrarsi anche con le proprie paure e con problemi di varia natura, ma che le insegnerà molto e le aprirà la strada per un futuro radioso come pilota professionista.

