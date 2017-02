IMMORTALS / Su Rai 4 il film con Henry Cavill e Michey Rourke, alla regia Tarsem Singh Dhandwar (oggi, 8 febbraio 2017)

IMMORTALS, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Immortals, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 8 febbraio 2017 alle ore 21.05. Una pellicola americana di genere storico - epico prodotta nel 2011 con la durata pari a 110 minuti e diretta da Tarsem Singh Dhandwar, regista indiano che ha realizzato alcuni ottimi film come The Cell – La cellula e The Falle ed alcuni videoclip per importanti cantanti e gruppi come i Rem e Vanessa Paradis. Nel cast diversi artisti piuttosto conosciuti come Henry Cavill, Michey Rourke, Stephen Dorff, Luke Rvans e Freida Pinto. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

IMMORTALS, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il re dei Titani, re Iperione (Mickey Rourke) molto conosciuto per la sua fama di brutalità e per la sua sete incontrollata di potere è a capo di un numeroso e spietato esercito che sta devastando la Grecia mettendo a fuoco e a fiamme tutto ciò che incontra sul proprio cammino. Tutto ciò perché il sanguinario re ha di fatto dichiarato guerra agli dei dell’Olimpo e di conseguenza all'intera umanità. Nello specifico re Iperione è alla ricerca di un magico e leggendario arco che potrebbe essere l’arma decisiva ed indispensabile per liberare i fratelli, risvegliando quindi il loro potere, che sono stati imprigionati all'interno di una roccia. Per ottenere il suo scopo il temibile e terribile re non si ferma davanti a niente e procede al capo del proprio esercito la sua avanzata verso tutti i villaggi della Grecia che di volta in volta cadono di fronte alle legioni del re Iperione e ogni nuova vittoria ottenuta è un punto che gli permette di avvicinarsi maggiormente al proprio obiettivo. Tuttavia, in questa folle e sconsiderata guerra, re Iperione non si ferma davanti a niente, interessato com'è a far diventare il popolo dei Titani il padrone dell’intera umanità. E' di fatti proprio la sua corsa folle nella distruzione dei villaggi, lo porta a scontarsi e ad uccidere i poveri genitori di un ragazzo di nome Teseo (Henry Cavill), che di fronte a queste atroci uccisioni giura vendetta al re Iperione. Il giovane Teseo viene istruito da colui che rappresenta l'incarnazione del dio Zeus (John Hurt) in terra, nonché viene consigliato e seguito dall’oracolo della Sibilla, una sacerdotessa di nome Freda (Freida Pinto) che grazie alle sue visioni capirà e farà capire al giovane Teseo quanto sia fondamentale in questa lotta contro l’avanzata dei Titani. Inoltre ad aiutare Teseo è anche un ladro di nome Stavros (Stephen Dorff), tutti insieme allora uniranno le loro forze per formare un folto numero di seguaci, una sorta di esercito, che possa una volta per tutti sconfiggere il re Iperione e il suo esercito e riportare finalmente la pace.

