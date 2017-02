INCARNATE/ Al cinema il film con Aaron Eckhart, Carice Van Houten, Mark Steger diretto da Brad Peyton (oggi, 8 febbraio 2017)

INCARNATE, IL FILM IN USCITA AL CINEMA OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Incarnate, il film in uscita al cinema oggi, mercoledì 8 febbraio2017. Il regista canadese Brad Peyton ha presentato al cinema il suo ultimo lavoro, Incarnate, in uscita nelle sale cinematografiche italiane a partire da oggi, mercoledì 8 febbraio 2017 (nelle sale americane dal 2 dicembre 2016). Un film tra l'horror e il sovrannaturale scritto da Ronnie Cristensen, prodotto negli USA, con la colonna sonora di Andrew Lockington, con Aaron Eckhart, Carice Van Houten, Mark Steger, David Mazouz, Catalina Sandino Moreno, Emjay Anthony, Keir O' Donnel. Il film tratta di una storia legata all'esorcismo, che vede come protagonista non un uomo di chiesa, ma uno scienziato dotato di particolari poteri sovrannaturali, Seth Ember. L'incontro con un ragazzo posseduto sconvolgerà il suo lavoro e gli farà ripercorrere il suo terribile passato, caratterizzato da alcuni fatti tragici che hanno coinvolto la sua famiglia. Il film abbraccia elementi legati alla fede, al mondo trascendentale e religioso, all'esorcismo, argomento abbastanza inflazionato nel mondo del cinema americano, ruotando attorno a una figura in particolare, l'emblematico personaggio interpretato dal quarantottenne Aaron Eckhart, versatile attore californiano, molto apprezzato dal pubblico americano, vissuto in Inghilterra e in Australia. Ma scopriamo insieme la trama del film prima di accomodarci sulle poltrone rosse.

INCARNATE, IL FILM IN USCITA AL CINEMA OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Lo scienziato Seth Ember non è una persona normale. Ha una storia particolare, che attraversa fatti ed eventi di difficile identificazione, di difficile spiegazione. Ember è chiamato ad esorcizzare le persone possedute da demoni, in quanto, proprio grazie alla sua storia, svelata poi nel corso del film, ha acquisito poteri che gli consentono di scavare e analizzare le menti delle persone. Sembra essere l'unico capace di risolvere i casi più tragici e difficili, più emblematici e misteriosi, tanto che addirittura il Vaticano gli commissiona un caso molto complesso, un ragazzo particolarmente tormentato dai sintomi dovuti alla sua possessione. Ma il ragazzo aprirà una breccia in altri avvenimenti riguardanti la vita dello scienziato-esorcista, infatti il demone che ha preso possesso del corpo del ragazzo sembra avere qualcosa in comune con quei fatti tragici che hanno colpito la famiglia di Seth Ember.

