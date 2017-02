ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News: Eva Grimaldi placherà gli animi? Massimo Ceccherini contro Raz Degan (oggi, 8 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: MASSIMO CECCHERINI VS RAZ DEGAN - Massimo Ceccherini e Nathaly Caldonazzo sono stati nominati durante il corso della seconda puntata de L'Isola dei Famosi 2017 andata in onda durante il corso del passato lunedì sera in diretta su Canale 5. L'ex soubrette sembra essere meno interessata a procacciarsi del cibo e si è concentrata su Nancy Coppola che invece l'ha nominata. Durante il corso della passata settimana infatti, dopo i primi pesanti screzi sembrava che le due avessero trovato un punto d'accordo successivamente cancellato dalle parole di Nancy Coppola: "non ho bisogno di false amiche". Nonostante l'intervento amichevole di Eva Grimaldi però, tra le due è sceso nuovamente il gelo con la Caldonazzo confessare di non avere alcuna intenzione di intrattenersi con la naufraga più neo melodica di questa edizione. Nathaly Caldonazzo però, non è la sola ad essere in crisi in quanto, anche Massimo Ceccherini mostra profondissimo malcontento, soprattutto nei confronti di Raz Degan accusandolo di essere presuntuoso e di volere fare tutto da solo senza l'aiuto di nessuno. Nel frattempo però, l'attore e regista israeliano si trova sull'Isola dei fuoco insieme a Giulio Base, anche lui leader per il resto del gruppo e così, i due devono "lottare" per trovare un punto d'incontro che li faccia vivere questa esperienza in maniera serena. Il clima però, sembra molto rilassato con Samantha De Grenet insieme a Giacomo Urtis e Giulia Calcaterra preparare un vialetto per "abbellire" la loro Isola. Il clima dei “non evoluti” invece, continua ad essere teso proprio per colpa di Nathaly e Nancy: Eva riuscirà a farle ragionare?

