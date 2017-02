ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News: il fuori onda mette nei guai Nathaly Caldonazzo? L’ex soubrette vuole andare via… (oggi, 8 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: NATHALY CALDONAZZO E IL FUORI ONDA CHE LA METTERÀ ANCORA AL CENTRO DELLE POLEMICHE - Un fuori onda mette nei guai Nathaly Caldonazzo? L'attrice teatrale è una dei concorrenti della 12esima edizione de L'Isola dei Famosi 2017, l'adventure game più difficoltoso della televisione italiana in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset ogni lunedì sera. Durante la seconda puntata, sono finiti in nomination Nathaly Caldonazzo e Massimo Ceccherini e, a quanto pare, la biondissima ex showgirl del Bagaglino si è cacciata dei guai con le sue stesse mani. La Caldonazzo ha portato avanti la prima settimana in Honduras tra piccole polemiche e problematiche con le naufraghe che condividono con lei questa esperienza. Nathaly inoltre, è risultata essere un po' snob e distaccata e, durante il corso di un fuori onda della diretta del passato lunedì sera, pare abbia chiesto agli altri naufraghi di essere votata per finire dritta in nomination. "Vi prego, nominatemi tutti. Sono esaurita, devo mangiare!", pare abbia detto Nathaly secondo ciò che si legge sulla versione online di "Leggo". Alessia Marcuzzi però, arguta come non mai le ha successivamente chiesto delle spiegazioni sull'accaduto ma lei ha chiosato affermando che si trattasse di un semplice scherzo. La Caldonazzo però, è già stata presa di mira dal resto dei naufraghi avendo delle discussioni anche con Nancy Coppola, la napoletana neomelodica apostrofata come "culon*". Se Nathaly avesse realmente chiesto agli altri di essere nominata, durante la prossima diretta si scoperchierà anche questo nuovo vaso di Pandora?

