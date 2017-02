ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Renzo Bossi naufrago al posto dell’espulso Andrea Marcaccini? (Oggi, 8 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, RENZO BOSSI NAUFRAGO AL POSTO DI ANDREA MARCACCINI – L’Isola dei Famosi 2017 ha regalato il primo colpo di scena con l’espulsione di Andrea Marcaccini, punito dalla produzione per non aver confessato durante la fase dei provini i problemi giudiziari legati ad una denuncia per violenza presentata dall’ex fidanzata Daniela De Jesus. Il modello e fashion blogger tatuato è stato così costretto a lasciare l’isola durante la seconda puntata. Al suo posto, in Honduras, probabilmente nel corso della terza puntata, arriverà un nuovo naufrago. Tra i nomi che stanno circolando in queste ore sul web spuntano quello dell’ex tronista Lucas Peracchi le cui quotazioni, tuttavia, sono scese dopo il matrimonio segreto e quello dell’attore spagnolo de Il Segreto e di Una Vita, Iago Garcia che lo scorso anno ha vinto Ballando con le stelle. Tuttavia, il settimanale Chi tira fuori dal cilindro un nome a sorpresa. Secondo quanto si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, il nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi 2017 potrebbe essere Renzo Bossi, figlio di Umberto. “Mentre si sta arenando la trattativa – fa sapere Chi” - per avere Ornella Muti e la figlia Naike all' Isola dei Famosi per problemi contrattuali (le due avrebbero sostituito Wanna Marchi e Stefania Nobile eliminate ancor prima di partire), prende vita la possibilità di vedere come naufrago Renzo Bossi, detto "Il Trota", figlio del Senatur Umberto. Anche se le sue richieste economiche al momento sono molto alte”.

