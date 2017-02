Il Commissario Montalbano / Anticipazioni e programmazione: i nuovi episodi annunciati al Festival di Sanremo

IL COMMISSARIO MONTALBANO ANTICIPAZIONI E PROGRAMMAZIONE: TORNA CON LE NUOVE PUNTATE, LA LIETA NOVELLA DURANTE IL FESTIVAL DI SANREMO 2017 - Avevamo tutti gli occhi puntati sul Festival di Sanremo quando all'improvviso ecco l'agente Catarella (Angelo Russo) sorvolare la nostra bella Penisola da Milano a Roma, da Firenze a Vigata fino a che proprio Il Commissario Montalbano non lo ha disturbato telefonandogli. Questo è il sunto del promo che ieri è andato in onda su Raiuno annunciando il ritorno de Il Commissario Montalbano e la messa in onda delle nuove puntate della fiction Rai con Luca Zingaretti nei panni del famoso Commissario della tv. Le puntate previste in un primo momento nella prima serata di marzo andranno in onda lunedì 27 febbraio e lunedì 6 marzo, come lo stesso Carlo Degli Esposti ha subito confermato su Twitter dopo la messa in onda del promo. La fiction è ormai giunta alla sua undicesima stagione spalmate in ben 18 anni di televisione e si prepara a tornare con le nuove puntate tratte da Un Covo di vipere e Come voleva la prassi, due romanzi di Andrea Camilleri. Le riprese dei nuovi episodi sono andate in scena lo scorso aprile e si sono protratte per ben due mesi tenendo cast e crew nella bella Sicilia e, in particolare, anche nella magnifica Valle dei Templi, location per una delle due puntate che vedremo tra poco pià di quindi giorni. Quali saranno i casi che Il Commissario Montalbano si troverà ad affrontare?

