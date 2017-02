Isola dei Famosi 2017 / Video Mediaset, i primitivi alle prese con il fuoco! (Daytime, giorno 8 Canale 5)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, VIDEO MEDIASET DAYTIME DELL'8 FEBBRAIO - L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi 2017, si è aperta con Raz Degan e Andrea Marcaccini intenti ad accendere il fuoco. Sono diversi i tentativi compiuti dai due naufraghi, fino a quando non arriva l'illuminazione da parte di Massimo Ceccherini, che consiglia ai due di utilizzare i propri occhiali da sole, che risultano molto spessi. Sembra un deja vu, invece è tutto vero. Andrea, dopo qualche minuto, riesce ad accendere il fuoco con l'aiuto del suo amico Raz. Un incredibile colpo di scena. Raz e Andrea si abbracciano. L'ex della Barale conferma che non esistono limiti, ma a crearli è semplicemente la mente. Si deve andare sempre al di là, credendoci, e soltanto così si potrà avere fortuna e felicità nella vita. Meno filosofico Ceccarini, che come sempre si prende ogni merito di quanto è accaduto, anche se in realtà, come unico contributo, ha dato quello degli occhiali, i suoi, mentre la fatica l'hanno fatta Raz e Andrea. Quindi i naufraghi vengono chiamati per recarsi nella Palapa, in previsione della diretta, che sarebbe iniziata di lì a poco.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, VIDEO MEDIASET DAYTIME DELL'8 FEBBRAIO - Andrea Marcaccini viene fatto alzare dalla Marcuzzi e allontanare dal resto degli altri naufraghi, per essere trasportato su un'altra isola. Qui Andrea riceve la notizia che non avrebbe mai voluto ricevere: è espulso dall'isola. Il ragazzo lascia così il reality senza aver avuto nemmeno la possibilità di salutare il resto dei compagni. A sancire la sua esclusione immediata dal reality il procedimento penale a suo carico. Non esattamente la fine che Andrea si aspettava. Il naufrago che è sembrato più dispiaciuto è stato Raz Degan, poiché in questi primi 8 giorni aveva legato molto con lui. Tutto da rifare, purtroppo, per Raz. Intanto in Palapa va in scena la pace tra Samantha De Grenet e Nathalie Caldonazzo. Le due ragazze confermano di essere ancora in buoni rapporti. Arriva poi il momento di conoscere il nome del naufrago eliminato dal televoto da casa. Da una parte abbiamo Nathalie Caldonazzo, dall'altra Dayane Mello. Alessia Marcuzzi fa il nome dell'ex concorrente di Ballando con le stelle, che dunque è la prima naufraga (se si esclude l'espulsione di Andrea) ad essere eliminata dalla dodicesima edizione dell'Isola dei famosi. Un addio che non sconvolge più di tanto il gruppo, visto che Dayane non era riuscita ad integrarsi perfettamente nella sua prima settimana sull'isola. Arriva quindi il momento delle prove. La prima prevede la sfida con Tibi. Gli evoluti di questa settimana sono Raz, Samantha, Giulia e Giulio. Tutti gli altri fanno parte dei non evoluti. I primi naufragano sull'isola del fuoco, i secondi sull'isola della caverna. Dopo la prova ricompensa, non superata, è tempo delle nomination. Massimo Ceccherini, che poco prima aveva minacciato di lasciare l'isola perché innamorato della moglie, viene nominato dal gruppo insieme a Nathalie Caldonazzo, con i due che risultano essere i più votati della settimana. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE IL DAYTIME DI CANALE 5 IN ONDA IL 7 FEBBRAIO.

© Riproduzione Riservata.