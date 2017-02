L'AVVOCATO DEL DIAVOLO/ Su Rete 4 il film con Keanu Reeves e Al Pacino

L'AVVOCATO DEL DIAVOLO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: IL CAST - L'avvocato del diavolo è il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 8 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller - fantastico dal titolo originale The Devil’s Advocate ed è stata prodotta nel 1997 negli Stati Uniti d’America per una durata di circa 2 ore e 24 minuti: la regia è di Taylor Hackford e il cast presenta diversi grandi attori come Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron, Judtih Ivey e Craig T. Nelson. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'AVVOCATO DEL DIAVOLO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo negli Stati Uniti d’America ed in particolare nello stato della Florida, dove vive un valente e talentuoso avvocato di nome Kevin Lomax (Keanu Reeves) pronto a tutto pur di ottenere successo nella propria professione. Infatti, non si fa scrupoli quando deve difendere persone colpevoli di qualsiasi crimine mettendo in secondo piano la propria etica. A conferma di ciò ha appena vinto una causa in cui è riuscito a far passare per innocente un professore accusato giustamente di pedofilia. Grazie a questi continue vittorie giudiziarie, Kevin riceve una importante offerta di lavoro che arriva da uno dei più importanti studi legali dei Manhattan lo studio Milton. L’offerta è molto corposa da un punto di vista economico e soprattutto permetterebbe a Kevin di fare carriera avendo a che fare con uno dei fori più ambiti di tutto il mondo visti i grandissimi guadagni che permette. Ne parla con la moglie Mary Ann (Charlize Theron) con la quale decidono di comune accordo di accettare e quindi di trasferirsi a New York. Non appena arrivati in città e sistemate tutte le questioni relativi al trasloco, Kevin in perfetto orario si presenta presso la sede dello studio legale ed in particolare incontra il titolare John Milton (Al Pacino). Un personaggio molto criptico, dai modi di fare abbastanza strani che dopo i convenevoli decide di affidarli i primi casi ed in particolare un triplice omicidio nel quale deve trovare il modo di far scagionare dalle accuse il loro cliente che manco a dirlo è colpevole. Kevin si occupa con grande professionale del caso che gli è stato assegnato mentre nell’animo di Mary Ann incomincia a nascere un profondo malessere che la porta ad un stato di depressione. Il marito preoccupato decide di farla ricoverare presso una clinica psichiatrica ma una volta tornata a casa in maniera inspiegabile si suicida lasciando nella disperazione il povero Kevin che non ne riesce a capire il perché. Ben presto in città arriva la mamma di Kevin che vuole star vicino al proprio figlio in un momento così difficile. La donna non appena vede da lontano John Milton, informa il figlio di una inquietante verità ed ossia è il suo padre biologico. Kevin decide di affrontarlo con tanto di pistola per tutto quello che ha fatto passare a lui ed alla madre ma non appena gli spara incredibilmente l’uomo non muore, è il diavolo e il povero Kevin fa parte di un drammatico piano per avere il dominio del mondo. Kevin saprà sottrarsi a questo destino?

