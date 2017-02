LUCY/ Su Italia 1 il film con Scarlett Johansson e Morgan Freeman

LUCY, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Lucy è il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 8 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere fantascienza - thriller, realizzata nell’anno 2014 con la durata di circa 1 ora e 24 minuti per la regia del cineasta francese Luc Besson che ne ha anche curato il soggetto e la sceneggiatura. Nel cast sono presenti diversi protagonisti di spessore come Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min sik Choi, Amr Waked, Pilou Asbaek e Luca Angeletti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LUCY, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista una giovane donna di ventiquattro anni di nome Lucy (Scarlett Johansson) che vive e studia a Taipei in Taiwan. Lucy è fidanzata e proprio dal fidanzato le viene chiesto di lavorare per il suo datore di lavoro, si tratta di un uomo coreano conosciuto per i suoi illeciti di nome Mr. Jang (Choi Min-sik). La ragazza accetta non sapendo di essere vittima di una trappola, in cui proprio Lucy diventa un corriere della droga. Infatti si trova costretta a dover consegnare una importante valigetta dal contenuto segreto e misterioso proprio al coreano criminale. Lucy infatti non sa che al suo interno vi è una potente droga sintetica che ha un enorme valore di mercato e che potrebbe fruttare a Mr. Jang tantissimi soldi, si tratta della droga chiamata CPH4. Il potente boss criminale però quando si accorge del contenuto della valigetta, rapisce Lucy per farla diventare una corriere di droga. Infatti sul suo addome le viene cucito contro la sua volontà un sacchetto contenente questa potente droga sintetica ma le continue percosse e calci dei rapitori fanno sì che quel sacchetto si rompa iniziando a rilasciare all’interno del proprio corpo una enorme quantità di quella sostanza chimica. Man mano che il tempo passa, Lucy inizia a prender coscienza che il suo corpo stia assorbendo progressivamente quella droga a tal punto da farle acquisire sempre maggiori capacità fisiche e mentali. Questa forza autorevole consente a Lucy di uccidere i suoi rapitori e di fuggire. Dopo essersi recata all’ospedale per farsi togliere qualsiasi traccia di quella sostanza dall’addome, Lucy si convince sempre più che le sue capacità intellettuali potrebbero crescere all’infinito. Decide allora di chiedere aiuto ad un noto scienziato e neuro ricercatore, il professor Norman (Morgan Freeman) che è l’unico che potrà salvarla prima che sia troppo tardi.

© Riproduzione Riservata.