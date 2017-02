MARCO MASINI/ “Spostato di un secondo”: per l’ottava volta con ‘malinconia’ (Festival di Sanremo 2017, seconda serata 8 febbraio)

MARCO MASINI, IN GARA TRA I BIG CON “SPOSTATO DI UN SECONDO”: L’INTERVISTA (FESTIVAL DI SANREMO, SECONDA SERATA) - Un Marco Masini emozionato ma anche sereno nell’affrontare la sua ottava volta al Festival di Sanremo: nell’edizione di quest’anno presenta “Spostato di un secondo”, un testo molto particolare che ha voluto commentare così nell’intervista ufficiale rilasciata alla Rai e alla kermesse dell’Ariston, pronto questa sera ad ospitare il suo nuovo brano in gara. «la canzone parla di universi nuovi, parla di vita. È bello gestire la nostra vita con lo spostamento, anche minimo, del tempo. Basterebbe un secondo per magari per rimediare a quelle cose che senza esperienza si hanno fallito oppure mancato», racconta Masini. Nuovo look, con barba hipster affascinante e con la consueta parlata toscana che lo contraddistingue e lo avvicina al conduttore e amico Carlo Conti. Appunto, non una prima volta a Sanremo: «Prima edizione è stata un cambio di vita totale, ho vinto nella sezione giovani con “Disperato” e la mia vita è cambiata. Poi l’anno dopo arrivo terzo dietro a Renato Zero e Riccardo Cocciante, due mostri sacri. Un sogno irraggiungibile, ma raggiungerlo mi resi conto che tutto stava diventando importante. Sanremo mi ha dato possibilità di raccontarmi, davvero tante molte emozioni; la considero ancora una tappa importante per descrivere quello che si ha dentro e quello che si è diventato». Clicca qui per la video intervista di Marco Masini al Festival di Sanremo 2017

MARCO MASINI, IN GARA TRA I BIG CON “SPOSTATO DI UN SECONDO”: LA VOGLIA DI RICOMINCIARE (FESTIVAL DI SANREMO, SECONDA SERATA) - Con la sua nuova hit Spostato di un secondo, Marco Masini vuol tracciare un bilancio della sua vita ed ha spiegato quanto possa essere importante, stando alla canzone, arrivare in alcuni posti dove si è già stati in precedenza anche un secondo prima per riflettere sui momenti importanti e significativi della propria vita. Grazie al nuovo disco che ha il nome del pezzo che presenterà a Sanremo ovvero Spostato di un Secondo, Masini non è più l'uomo di una volta. Riesce ancora a parlare d'amore, perché per lui l'amore non ha età ed ogni volta è un'emozione nuova e diversa come ha spiegato in un intervento recente e facendo riferimento al brano Tu non esisti. Il cantante in questo nuovo lavoro ha affrontato anche altri temi più vicini agli italiani, come il problema delle alluvioni e dei terremotati con “Nel tempo in cui sono tenuto a restare”. Pur avendo scritto questo pezzo ben prima dei disastri appena citati, Masini ha specificato in diversi occasioni, quanto sia importante prevenire questi fenomeni ed arrivare preparati ad ogni situazione. Ancora oggi Marco Masini si dice emozionato di partecipare al Festival di Sanremo a 17 anni di distanza dalla prima esibizione all'Aniston, Masini parteciperà anche alla serata speciale dedicata alle cover della grande musica italiana con un brano di Giorgio Faletti intitolato Signor Tenente. Con un nuovo disco in uscita il 10 febbraio ed una nuova canzone pronta per il festival ed un tour che partirà il 30 aprile ed attraverserà le principali città italiane, il signor Masini è pronto per ritornare con microfono alla mano a calcare le scene grazie al suo primo amore, la musica.

MARCO MASINI, IN GARA TRA I BIG CON “SPOSTATO DI UN SECONDO”: LA CARRIERA ALL’ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO, SECONDA SERATA) - A 52 anni Marco Masini torna a calcare il palco dell'Aniston al Festival di Sanremo 2017 con una nuova canzone ed un nuovo album e per l'ennesima volta sarà pronto a stupire i suoi fan, con un'ennesima svolta di carriera. Masini e il festival, hanno avuto nel corso del tempo una storia d'amore abbastanza importante. Il cantante vi ha partecipato ben otto volte, vincendo nella sezione giovani nel 1990 con Disperato ed una seconda volta nel 2004 con L'uomo Volante, ora è più che pronto per tornare sulle scene dopo un ultimo tentativo non proprio ben riuscito nel 2003. Nelle recenti interviste, Masini ha parlato del suo nuovo album, del rapporto con il festival, della sua carriera fatta di alti e bassi e anche della sua vita privata. Circa il festival, si è detto contento di tornare lì dove tutto è iniziato ed il cantante ritiene la manifestazione canora sanremese, una delle più importanti per far conoscere la tradizione musicale italiana nel mondo. Una carriera quella di Masini, segnata da molte hit che hanno fatto la storia della musica, ma che hanno dato adito a molte critiche come “Vaffanculo”. Una sorta di ribellione ai tempi della pubblicazione contro la musica, lo stesso cantante ha chiarito recentemente quanto le radio inizialmente non intendessero passare il pezzo e poi cedevano alla tentazione di trasgredire. Con un pizzico di forza in più e con la delusione di una mancata paternità alle spalle, ora Masini ha tutta l'intenzione di voltare pagina e di ritrovare i suoi vecchi ed amati fan. La voglia di rivalsa c'è ed il brano giusto pure, non resta niente altro da fare se non aspettare l'inizio del festival per scoprire quale sarà stavolta il destino del cantante fiorentino. Di sicuro a supportarlo, come nel corso di tutta una carriera, vi saranno ancora una volta i fan sempre pronti ad acclamare e sostenere il proprio beniamino. Marco Masini non è certamente più il Disperato di un tempo come cantava in un suo brano passato e non vede l'ora di dimostrarlo proprio su quel palco che gli ha regalato tante emozioni e soprattutto tante soddisfazioni. E non resta altro da dire, se non in bocca al lupo.

