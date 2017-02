MARE DENTRO/ Su Iris il film con Javier Bardem e Belen Rueda

MARE DENTRO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Mare dentro è il film in onda su Iris oggi, mercoledì 8 febbraio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola dal genere drammatico - biografico con il titolo originale Mar adentro: è stata realizzata nel 2004 per la regia di Alejandro Amenabar il quale ha scritto anche il soggetto e la sceneggiatura con la collaborazione di Mateo Gil. Nel cast sono presenti Javier Bardem, Belen Rueda, Lola Duenas, Mabel Riveira, Tamar Novas, Celso Bugallo, Clara Segura e Joan Dalmau. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MARE DENTRO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Ramon Sampedro (Javier Bardem) è un uomo con gravi disabilità fisiche a seguito di un pesante e terribile incidente in cui è rimasto coinvolto. Ramon infatti è costretto a letto, essendo infatti divenuto tetraplegico dopo essersi tuffato da uno scoglio. Ramon prima del giorno di quel tragico incidente era un uomo solare e gioioso, aveva una fiducia sconsiderata nella vita ed era sempre aperto a nuove esperienze ed avventure. Tutto però cambia da quel tuffo, Ramon ora è costretto a trascorrere le sue giornate guardando dalla finestra la vita frenetica delle altre persone. Per fortuna però l’uomo ha avuto sempre una passione per la poesia, infatti si cimenta con molta bravura a scriverne, ma nonostante questo stimolo Ramon si dice stanco di vivere in questo modo. Dopo aver trascorso ben venticinque anni in questo modo, Ramon si mette alla ricerca di qualcuno che metta fine alle sue sofferenze aiutandolo a morire. Inizia allora la sua personale battaglia legale verso il governo spagnolo affinché questo gli conceda il diritto dell’eutanasia. Senza volerlo Ramon diventa il simbolo di questa importante battaglia per i diritti umani tra chi si oppone eticamente a questa richiesta e chi invece si dice favorevole. Un giorno a far visita a Ramon arriva un prete, anche lui nelle sue stesse condizioni di salute, che inizia a dissuaderlo di come togliersi la vita in questo modo non è da ritenersi una libertà, ma tutt’altro, ma tra i due nasce un duro scontro verbale ciascuno fermo sulle proprie posizioni. Il fratello di Ramon da sempre si occupa di lui, ma nella vita di Ramon entra anche una donna, si tratta di un avvocatessa di nome Julia (Belen Rueda) anche lei con una seria patologia neurodegenerativa. I due si innamorano e quando il processo termina con la negazione dell’eutanasia, Ramon e Julia decidono di suicidarsi insieme ma Julia ha un ripensamento che non li fa andare fino in fondo di questo tragico evento. A questo punto però un’amica di Ramon decide di aiutarlo, così prima registra un appello di diritto all’eutanasia per quanti sono nelle sue stesse condizioni e poi gli fa bere un bicchiere d’acqua contenente del cianuro.

© Riproduzione Riservata.