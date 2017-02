Maurizio Crozza / Video copertina, il comico genovese vuole dimostrare di essere in diretta (Festival di Sanremo 2017, seconda serata)

VIDEO COPERTINA DI MAURIZIO CROZZA, IL COMICO VUOLE DIMOSTRARE DI ESSERE IN DIRETTA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA) - Torna la satira graffiante di Maurizio Crozza al Festival di Sanremo 2017 con il suo video copertina che fa ridere tutti i presenti. Nasce poi un simpatico sketch per dimostrare a tutti che il video è in diretta e non è un qualcosa di registrato come qualcuno aveva insinuato. Poi fa i complimenti a Carlo Conti e Maria De Filippi per gli ascolti che secondo lui garantirebbero a loro la maggioranza per formare il nuovo Governo. Inizia allora una nuova interpretazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il pubblico che sicuramente lo riempie di applausi. Nel nuovo Governo di Sanremo il ''Presidente'' propone al posto di Alfano come Ministro degli esteri Al Bano sottolineando che migliorerebbe l'inglese. Chiude poi con una battuta sottolineando: "L'altra sera mezza Italia vi ha guardato e l'altra mezza si è divertita".

VIDEO COPERTINA DI MAURIZIO CROZZA, CHE SKETCH PORTERÀ IN SCENA? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA) - C’è di nuovo grande attesa per il comico genovese Maurizio Crozza: dopo il debutto di ieri con la sua copertina satirica al Festival di Sanremo 2017, Crozza tornerà in scena anche oggi - mercoledì 8 febbraio - da remoto, confrontandosi con Carlo Conti e la sua co-conduttrice Maria De Filippi. Che cosa deciderà di portare in scena? Il comico ha esordito con un consiglio spassionato indirizzato proprio al direttore artistico, e un velato riferimento all’ex premier Matteo Renzi; ma nel mirino sono finiti anche Paolo Gentiloni, Matteo Salvini, l’Irpef, le tasse degli italiani e naturalmente l’Europa. Ora, la curiosità dei telespettatori del Festival è tutta puntata sui nuovi sketch che Crozza proporrà in prime time, per la seconda serata: la gara è ufficialmente cominciata, sono già tre i cantanti a rischio, e non è escluso che il comico possa allontanarsi dal paragone politico con le due guide dell’Ariston per avvicinarsi maggiormente agli artisti in gara o ai volti ospiti. “#sanremo2017 ma #Crozza arriverà nei panni del Maestro #Vessicchio?”, si è chiesto per esempio un utente su Twitter. Non resta che attendere l’inizio della seconda serata del Festival di Sanremo per scoprire che cosa avrà organizzato di nuovo…

MAURIZIO CROZZA, IL COMMENTO DI SELVAGGIA LUCARELLI (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA) - Selvaggia Lucarelli non ha perso un secondo della prima serata del Festival di Sanremo 2017: e insieme a tutte le esibizioni dei cantanti, non ha lasciato indietro neanche la copertina satirica di Maurizio Crozza, la prima di questa 67esima kermesse. “Comunque Crozza mi ha rubato la battuta su Carlo e Maria ne I promessi sposi. Mo’ gli giro l’iban” ha fatto presente la celebre blogger e opinionista (clicca qui per vedere il tweet), per poi aggiungere un suo personale commento relativo a tutti gli sketch che il comico genovese ha portato in scena. “Comunque Crozza a Sanremo è tipo la sposa media il giorno del matrimonio: ti piace di più nei giorni normali #sanremo2017” (clicca qui per il tweet), ha infatti specificato. Anche più tardi, durante la seconda serata di Sanremo 2017, non si perderà il suo intervento? Staremo a vedere quali saranno le reazioni…

