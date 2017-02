MESSENGER 2/ Su Rai 4 il film con Norman Reedus e Hather Stephens

Il film è in onda su Rai 4 in seconda serata

MESSENGER 2 - L'INIZIO DELLA FINE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Messenger 2 - L'inizio della fine è il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 8 febbraio 2017 alle ore 22.50. Una pellicola di genere horror dal titolo originale Messenger 2 – The Scarecrow, prodotta nel 2009 con la durata pari a 1 ora e 34 minuti, realizzata negli Stati Uniti d’America per la regia di Martin Barnewitz. Nel cast sono presenti Norman Reedus, Hather Stephens, Claire Holt, Laurence Belcher, Richard Riehle, Erbi Ago e Matthew McNulty. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

MESSENGER 2 - L'INIZIO DELLA FINE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato nello Stato del Dakota del Nord dove vive un’umile famiglia con a capo il signor John Rollins (Norman Reedus) che da sempre ha vissuto e ha permesso alla sua famiglia di vivere grazie al suo lavoro di fattore. Nello specifico, John ha una fattoria e porta avanti con grande dedizione ma anche con tanti sacrifici i suoi campi, da cui ottiene da sempre un discreto raccolto. Tuttavia, tutto cambia da quando nei campi è arrivato un folto stormo di corvi che ha puntato il suo granturco causandogli una raccolta dimezzata. Questa situazione ha delle notevoli ripercussioni sulla famiglia di John, il quale si ritrova di punto in bianco a dover affrontare delle serie difficoltà economiche che lo conduranno al pignoramento da parte della banca. Decide allora che è arrivato il momento di agire: non può permettere ai corvi di rovinare la sua vita. Giorno dopo giorno, si convince che potrebbe provare a spaventare i corvi: lo fa con uno strano spaventapasseri che il signor John ha trovato per caso rovistando nella sua stalla. Di punto in bianco, dal momento in cui l’uomo mette nei suoi campi di granturco quello spaventapasseri, le cose per lui iniziano a cambiare, tutto sembra prendere una piega favorevole anche se questi eventi così fortunati vengono accompagnati da una serie di tragedie. Ci sono infatti nella sua famiglia alcune morti strane e misteriose inoltre il signor John inizia ad avere dei strani segni che lo convincono sempre di più che la causa di tutti i suoi guai è proprio lo spaventapasseri. Le sue intuizioni trovano conferma quando l’uomo confrontandosi con i suoi vicini viene a conoscenza di una antico rituale di magia nero legato proprio a quel misterioso spaventapasseri.

