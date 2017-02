MICHELE BRAVI/ “Il diario degli errori”: il cantante sul palco dell’Ariston con un spirito nuovo (Festival di Sanremo 2017, seconda serata 8 febbraio)

MICHELE BRAVI, ''IL DIARIO DEGLI ERRORI'' (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Tra le proposte della categoria Big del Festival di Sanremo 2017 c'è anche Michele Bravi, che gareggia con una proposta intitolata "Il diario degli errori". Bravi ha esordito giovanissimo: vincendo a soli diciotto anni il talent show X Factor. Era il 2013 e il ragazzo si è trovato lanciato in un mondo per lui completamente nuovo e incomprensibile, quello delle case discografiche, delle collaborazioni con importanti artisti come Tiziano Ferro e Giorgia e soprattutto del suo primo album, intitolato "A piccoli passi".

MICHELE BRAVI, ''IL DIARIO DEGLI ERRORI'': DALLA CRISI ALLA RINASCITA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Insieme al successo che lo ha travolto e stordito, però, arrivano anche i primi fallimenti: il suo primo disco è un flop totale e la Sony, la sua casa editrice, gli consiglia di accettare il fatto di essere ormai finito e di rassegnarsi, come ha detto in una serie di interviste lo stesso Bravi. Da quel momento comincia per il giovane artista un periodo di fortissima crisi, durante il quale si chiude in casa e non esce per ben tre mesi. Michele Bravi però non ci sta a essere finito: dopo un periodo in cui mette in discussione tutte le sue più grandi passioni, tra cui anche e soprattutto la musica riesce finalmente a riemergere e a recuperare il ruolo che merita nel panorama musicale. Ci riesce in due modi: utilizzando You Tube per esprimere il proprio punto di vista e riuscendo a raggiungere tutti i suoi fan, oltre che a sentirne l'affetto e il valore; ma anche e soprattutto grazie all'uscita del suo nuovo album. L'album si intitola emblematicamente "Odio la musica" ed è stato per ben tre settimane in cima alle classifiche dei dieci dischi più venduti. Insomma una sfida portata a termine con successo, il modo di Bravi di dimostrare a se stesso e agli altri che non è affatto finito e che ha appena cominciato.

MICHELE BRAVI, ''IL DIARIO DEGLI ERRORI'': LA CONFESSIONE DEI PROPRI SBAGLI (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Anche la partecipazione al Festival di Sanremo può rappresentare per questo giovanissimo artista una pietra di paragone, una nuova avventura durante la quale affermare ancora una volta le proprie potenzialità canore e la propria bravura di interprete. Ovviamente questo ragazzo sta ancora muovendo i suoi primi passi in quell'universo complesso che è la musica e, certamente, in alcuni casi sembra peccare di inesperienza e di mancanze dal punto di vista tecnico. Tuttavia, Michele Bravi ha dimostrato in passato di avere tutte le carte in regola per affermarsi come artista e si sta dimostrando determinato nella ricerca di una sua identità come cantante. La canzone con cui si presenta sembra essere emblematica già a partire dal titolo, una sorta di confessione dei propri errori e dei propri sbagli, un modo per ricominciare con uno spirito rinnovato e con forza di volontà, come Bravi ha sempre fatto. Se il pubblico e la critica decideranno di premiarlo potremo scoprirlo soltanto seguendo le sue interpretazioni sul palco dell'Ariston.

