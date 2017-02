MOM 4 / Anticipazioni puntata 8 febbraio 2017: Bonnie lascerà tutto per diventare agente immobiliare?

MOM 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, mercoledì 8 febbraio 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio di Mom 4, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "L'agenzia immobiliare". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Bonnie (Allison Janney) non sa che Adam (William Fichtner) è tornato a casa prima e le sta preparando una sorpresa, con l'aiuto di Christy (Anna Faris). La figlia fa però fatica a distoglierla dall'interesse per il gelato ed è costretta a rivelarle la verità. Anche se Bonnie finge di non sapere nulla, Adam capisce subito che è stata informata del suo arrivo. Rivela in seguito di essersi trasferito in hotel per qualche settimana, visto che l'affittuario a cui ha dato il suo appartamento non se ne andrà prima di due settimane. Con un grande slancio di entusiasmo, Bonnie gli propone però di trasfersi a casa sua fino a quando la situazione non sarà tornata normale. A causa del ritorno di Adam, Bonnie inizia a non partecipare più alle riunioni, con grande dispiacere di Marjorie (Mimi Kennedy), che teme un suo allontanamento. Christy invece si rende conto di non avere una vita sentimentale da diverso tempo, ma crede che sia troppo difficile. Jill (Jaime Pressly) le fa notare che il look non è appropriato per quello scopo, mentre Bonnie realizza che Adam ha diversi vizi fastidiosi, come tagliarsi le unghie mentre guardano un film. Quella sera, Jill decide di invitare Christy in un locale con l'obbiettivo di trovarle uno spasimante, senza rendersi conto della maglietta attillata che ha indossato. Bonnie nota invece che Adam ha fissato il decollete di Jill con insistenza ed iniziano a litigare. Nel frattempo, Jill porta l'amica ad una riunione degli AA in cui i membri sono solo single bellissimi e si assicura che si attenga al piano di nascondere alcuni particolari della sua vita poco attraenti, come i figli e la povertà. Dopo aver litigato e fatto pace, Adam fa un secondo errore guardando l'orologio mentre Bonnie sta parlando, riuscendo ad allontanarla di nuovo. La coppia riesce di nuovo a ritrovare il suo equilibrio e Bonnie decide anche di raccontare al fidanzato il suo sogno di diventare cantante, una fantasia degli anni precedenti alla nascita di Christy. Christy invece riesce a fare colpo su uno dei presenti, Derek (Chris McKenna), ma Jill cerca di soffiarglielo in ogni modo. Arriva anche a rivelare la verità sul quartiere in cui abita, sollevando la rabbia dell'amica e spingendo Derek ad andarsene. Al suo ritorno a casa, Christy scopre che Bonnie ha tolto la sedia a rotelle ad Adam per punirlo e convince la madre a ritornare a frequentare gli incontri. Anche se la relazione fra i due migliora, Christy e Jill continuano ad essere in contrasto e la prima fa notare all'amica che è l'unica ad aver deluso l'altra, riuscendo a trovare un punto d'incontro.

MOM 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'8 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 2 "L' AGENZIA IMMOBILIARE" - Nel prossimo appuntamento di Mom 4, Christy inizierà a fare retromarcia riguardo al sogno che coltiva da anni: diventerà mai avvocato? L'occasione di cambiare idea le arriverà dritta da Jeanine, la donna con cui Bonnie aveva una relazione quando la figlia aveva appena 7 anni. In quell'occasione Jeanine aveva accolto entrambe in casa sua, ottenendo in seguito un forte successo nel settore immobiliare. La donna offrirà quindi a Christy la possibilità di avere un lavoro remunerativo nel suo stesso campo. Intanto, l'interesse di Adam per Bonnie inizia a crescere proprio grazie alla scoperta del passato che ha avuto con le donne.

© Riproduzione Riservata.