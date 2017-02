MUSIC, PAOLO BONOLIS/ Oggi, mercoledì 8 febbraio 2017, non va in onda: ecco perché

MUSIC PAOLO BONOLIS, OGGI NON VA IN ONDA (mercoledì 8 febbraio 2017) - Stasera, mercoledì 8 gennaio 2018, il piccolo schermo di Canale 5 non manderà in onda un nuovo appuntamento con Music, lo show di Paolo Bonolis che ha ospitato tante personalità e tanti artisti pronti a svelare che significato ha la musica nella loro vita. La settimana scorsa, infatti, è andato in scena l’ultimo appuntamento in programma, che ha nuovamente portato a casa un buon risultato di audience, guadagnandosi uno share pari all’11% con 2 milioni e 604mila spettatori al seguito, quando il competitor di Rai 1, Music Quiz, ha raccolto il 10.% con 2 milioni e 351 spettatori tra il pubblico. Paolo Bonolis, quando è arrivato il momento di sbarcare sul piccolo schermo dell’ammiraglia Mediaset - insieme a Anastacia, Fedez e J-Ax, i The Kolors, Francesco Renga, Noemi e tutti gli altri ospiti - si è raccontato in esclusiva sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni e ha spiegato anche quale è il posto che la musica occupa nella sua vita: “Un posto importante, perché alla fine anche la chiacchierata che stiamo facendo è musica, nel senso che la parola è musica. Anche il parlato è una forma di armonia del pensiero. La musica è sostegno, ricordo, accompagnamento della vita. È sentimento: dalla gioia al dolore, dalla bellezza alla tristezza. È colonna sonora di qualche passaggio della nostra vita. Anche un clacson che suona perché ti sei addormentato al semaforo, pure quello è musica”. Stasera, al posto di Music, verrà mandato in onda il film The Blind Side, con John Lee Hancock e Sandra Bullock.

