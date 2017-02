MUSIC QUIZ/ Oggi, mercoledì 8 febbraio 2017, non va in onda: ecco perché

MUSIC QUIZ, OGGI NON VA IN ONDA (mercoledì 8 febbraio 2017) - Stasera, mercoledì 8 febbraio 2017, non andrà in onda un nuovo appuntamento con Music Quiz, il game guidato da Amadeus che vede scontrarsi due squadre formate da 4 tipo ciascuna. La settimana scorsa, infatti, il programma è stato trasmesso il mercoledì in via d’eccezione: l’ultima puntata, in modo che si chiudesse l’edizione prima del Festival di Sanremo, ha preso il via venerdì 3 febbraio. “Chiusura con vittoria per #MusicQuiz” si legge sulla pagina social (clicca qui per il post) “La settima e ultima puntata del game show musicale condotto da #Amadues su Rai1, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy… si è aggiudicata la serata con 3.399.000 spettatori e il 15.4% di share, registrando picchi del 23% di share”. Un saluto decisamente molto soddisfacente: il pubblico della prima rete nazionale che ha apprezzato poter rivedere finalmente Amadeus in prima serata può gioire. Come ha anticipato lo stesso conduttore sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, Amadeus sarà prossimamente alla guida di una trasmissione in fascia di access prime time, al posto di Affari Tuoi. Contenti?

