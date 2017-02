Maria De Filippi conduttrice a Sanremo 2018?/ La risposta gela la Rai...

Maria De Filippi condurrà anche il prossimo Festival di Sanremo? La risposta della conduttrice è chiara - Questa di Maria De Filippi al Festival di Sanremo è la sua prima ed ultima volta da conduttrice. Nel corso della conferenza stampa tenutasi poche ore fa in attesa della seconda serata della kermesse canora, la presentatrice ha dichiarato che non tornerà a Sanremo un'altra volta. "Non mi sento un collante nazionale, sono venuta qui portando me stessa e ciò che so fare in tv. Ricorderò il Festival con molto piacere, ieri sera mi sono anche divertita, ma non ho voglia di condurre questo programma. Appartiene alla Rai e il mio futuro non è in Rai": queste le parole con le quali Maria De Filippi ha chiaramente annunciato che, dopo la bellissima esperienza di quest'anno, tornerà alla rete che l'ha vista accumulare un successo dopo l'altro. Contentissima per gli ascolti della prima serata, Maria De Filippi non ha peli sulla lingua nel dichiarare che sul palco dell'Ariston, soprattutto nei primo minuti, non è stato per lei semplice nascondere la grande agitazione.

Maria De Filippi, nessuno ritrono in Rai dopo il Festival di Sanremo 2017: le parole di Carlo Conti - "Dico solo che sono felice per gli ascolti di Carlo e della Rai. Ieri sera non ero molto tranquilla, ho cercato di essere me stessa e basta" ha aggiunto Maria De Filippi nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi. Non canta tuttavia vittoria Carlo Conti, che commenta con discrezione i risultati raggionti nella prima serata a livello di share. Ci va cauto, ritenendo comunque Maria De Filippi un grande punto a favore da questo punto di vista. "C'è un racconto diverso rispetto agli altri anni. - ha motivato il conduttore parlando della De Filippi - Ho trovato in lei quasi una sorella: è esattamente il festival che avevo in testa, diviso tra il bruno della mia bella e tra l'eleganza, la classe e la bravura di Maria nel scegliere tutti, in primis le parole. Sono particolarmente felice per questa co-conduzione". Una co-conduzione che tuttavia, dopo questa edizione, non verrà riproposta.

