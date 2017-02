Masterchef Italia 2017/ Ed. 6: Daniele Cui, eliminato ma non abbattuto: già pronto a voltare pagina?

MASTERCHEF ITALIA 2017: DANIELE CUI ANNUNCIA I SUOI NUOVI PROGETTI, GIÀ PRONTO A VOLTARE PAGINA? (OGGI, 8 FEBBRAIO 2016) - Prosegue senza sosta la sfida ai fornelli di Masterchef Italia 6, lo show tutto dedicato alla cucina che fra poche settimane vedrà trionfare colui che sarà il miglior cuoco amatoriale della stagione. Tanti concorrenti si sono già fatti notare conquistando il palato dei giurati, come Valerio, Loredana, Giulia e Gloria, ma nell'ultima puntata il pubblico ha dovuto dire addio a Daniele, l'aspirante chef Sardo che con il suo piatto di noodle con tempura non ha convinto gli chef stellati. Tutti gli occhi sono adesso puntati su Daniele e Roberto, i due concorrenti attualmente in attesa del verdetto. Ma nella puntata di domani, colui che riuscirà a tornare in gara, dovrà raccogliere tutte le sue energie per una prova in esterna che si preannuncia spettacolare, almeno a giudicare da una foto pubblicata sul profilo social dello show (cliccate qui per vedere l'immagine). In attesa di scoprire cosa succederà, Daniele Cui, dopo l'eliminazione della scorsa settimana, è tornato sui social per anticipare al pubblico i suoi nuovi progetti: "Buongiorno Ragazzi. Il mio percorso inizia ora e nell'attesa di potervi informare su ciò che farò - scrive l'ex concorrenbte su Facebook - Vi invito a replicare la ricetta della mia ultima #MisteryBox. Ajó!!!! Ciauuuuuuuu". quali saranno le sorprese che Daniele ha in serbo per tutti i suoi fan? Cliccate qui per leggere il suo post su Facebook.

