Michele D'Ambra/ Uomini e Donne Over: chi è il cavaliere che corteggia Gemma Galgani?

Uomini e Donne Over, chi è Michele D'Ambra? Tutto sulla nuova fiamma di Gemma Galgani - È Michele D'Ambra la nuiva conquista di Gemma Galgani. Il cavaliere, che è tra gli ultimi arrivati nello studio di Uomini e Donne, ha fatto colpo sulla dama, che continua ad essere tra le più discusse del programma. Michele ha 47 anni, circa 17 in meno alla Galgani, un dettaglio che inizialmente ha frenato la dama di fronte alle sua avances. Michele ha infatti dichiarato di aver chiesto il numero a Gemma ben sette volte prima che lei accettasse. La Galgani, dal canto suo, ha motivato questi suoi rifiuti proprio con la differenza d'età che li divide e che potrebbe essere nel loro rapporto un ostacolo. Michele, che è laureato in economia, non ha tuttavia desistito ed ha continuato nel suo corteggiamento, riuscendo a fa cambiare idea a Gemma Galgani. Ma la frequentazione tra i due ha sollevato non poche polemiche in studio, in particolare da Tina e Gianni, rimasti basiti di fronte alla domanda fatta da Gemma a Michele "Faresti l'amore con me?".

Uomini e Donne, Trono Over: Michele D'Ambra pronto a lasciare lo studio con Gemma Galgani? -Quella che sembrava l'inizio di una frequentazione, potrebbe tuttavia essere arrivata già allo stadio successivo. Di recente il settimanale Diva e Donna ha paparazzato proprio Michele e Gemma insieme a spasso per Torino e mano nella mano. Si inizia infatti a sospettare che tra loro sia in atto un vero e proprio flirt, tanto che potrebbe presto arrivare il lieto annuncio di Gemma a Uomini e Donne. La differenza d'età tra loro sembra essere ben altro che un ostacolo, tanto che Gemma e Michele potrebbero presto annunciare di voler lasciare lo studio del Trono Over insieme. Il cavaliere, d'altronde, ha dato più volte prova del suo interesse nei confronti della Galgani e di non essere lì solo per gioco o, come molti hanno sospettato, per visibilità. Proprio di fronte alle tante critiche piombate su di lui in questi ultimi giorni, Michele ha voluto chiarire rispondendo a tono e difendendo questa sua conoscenza.

