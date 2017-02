NATHALY CALDONAZZO VS NANCY COPPOLA / Isola dei Famosi 2017: l’attrice accusata di razzismo dalla cantante neo melodica (oggi, 8 febbraio)

NATHALY CALDONAZZO E NANCY COPPOLA, ISOLA DEI FAMOSI 2017: LA QUERELLE NON SI PLACA, COME FINIRÀ? (OGGI, 8 FEBBRAIO) - Continua la querelle sull'Isola dei Famosi 2017 tra Nathaly Caldonazzo e Nancy Coppola. La giunonica cantante neomelodica ha perfino accusato l'attrice di essere razzista nei confronti dei napoletani. Ma lo scontro non si è spento in quanto, sempre "l'ugola d'oro" dell'Honduras, ha accusato la naufraga di avere portato con sé il fondotinta, affermando: "Noi siamo qui tutte naturali, come ci ha fatto mamma. Non abbiamo portato il fondotinta e il lucido. Comunque ragazze andiamo avanti per la nostra strada, ognuno si fa il proprio percorso. Ognuno è responsabile delle proprie azioni". I malumori tra le due sono iniziati dopo che Nathaly ha apostrofato Nancy come "culon*": "Ma ti rendi conto? Ha detto che sono una cul*na. Ma meglio essere cul*na che bacchettona stecchina come lei. Se ne deve andare o se non esce me ne vado io. Non si può stare con una così qua sopra. Lo spazio è questo, è ovvio che quando ci muoviamo, ci tocchiamo", si è sfogata la Coppola parlando con Malena. Dopo un confessionale però, la Caldonazzo ha chiosato: "Non mi interessano le polemiche. Nancy Coppola e Malena fino a oggi non sapevo nemmeno chi fossero".

NATHALY CALDONAZZO E NANCY COPPOLA, ISOLA DEI FAMOSI 2017: L’ATTRICE RAZZISTA? LE PAROLE DELLA CANTANTE NEOMELODICA (OGGI, 8 FEBBRAIO) - Nathaly Caldonazzo è una delle naufraghe de L'Isola dei Famosi 2017 più "polemiche". Il suo atteggiamento solitario ma senza peli sulla lingua, le è costato una nomination per il prossimo appuntamento del lunedì con il reality show più avventuroso della televisione italiana. Già durante il corso della prima settimana l'ex soubrette del Bagaglino ha mostrato gravi segni di cedimento, lamentandosi - tra le altre cose - di avere a disposizione poco cibo. Questi atteggiamenti contradditori hanno sollevato il malcontento generale da parte del resto dei naufraghi e, tra gli altri, la burrosa cantante neomelodica Nancy Coppola, si è scontrata in più di una occasione con l'attrice. Secondo ciò che si legge su "GossipFanpage", pare che la donna sia stata addirittura accusa di razzismo contro i napoletani: come mai? Queste pesanti affermazioni sono giunte dalla diretta voce della cantante partenopea: "Quando una è arrogante, è arrogante. Ha quell'ironia…ogni tanto mi dice che sembro ‘Il boss delle cerimonie'. E quindi? Qual è il problema. Ogni tanto mi fa ‘uè, uè'. Sì, ‘uè, uè', che vuoi? Continua a fare ironia…Un'ironia che non mi piace. È razzista contro i napoletani. Solo perché sono educata non le rispondo, ma la gente da casa capirà".

