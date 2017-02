NESLI & ALICE PABA/ “Do retta a te”: l’antiduetto sul palco dell’Ariston (Festival di Sanremo 2017, seconda serata 8 febbraio)

NESLI & ALICE PABA, “DO RETTA A TE” (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Il fratello di Fabi Fibra, a cui l’etichetta sta stretta e tra i quali non scorre buon sangue da un pezzo, porta quello che lui chiama "l’antiduetto" al Festival di Sanremo di quest’anno. Francesco Tarducci, in arte Nesli, è conosciuto sia nell’hip hop sia nel pop mainstream, da quando Tiziano Ferro ha sdoganato il brano "La fine", scritto dal rapper di Senigallia, in una veste inedita nell’album "L’amore è una cosa semplice". Alice Paba è una voce unica la cui vittoria a The Voice 4 ha sorpreso per come ha scalzato dal podio più alto i nomi dati per favoriti dai bookmakers. Quella di entrambi sembra una storia affine per il modo in cui sono stati accolti sul mercato discografico. Se da un lato Nesli ha avuto una virata pop che non è andata giù al suo pubblico underground degli esordi, dall’altro Alice ha avuto complimenti soltanto dal critico Michele Monina, le cui colonne celebrative su Il Fatto Quotidiano non si contano ed esaltano la particolarità vocale della ragazza vincitrice del talent di Rai 2. Anche Brando, celebre produttore di Nesli, Emma e Modà, ha condiviso i pareri dell’opinionista di Ancona e si è subito mosso per costruire attorno alla sensibilità vocale della cantante di Tofa il brano "Do retta a te", affidato alla main voice di un Nesli sempre più indirizzato al mercato pop. Brando cesella una traccia che ha il sapore di una ballata classica di stampo rock, ma prende molto dall’intensità della capacità di performare di entrambi i cantanti. L’Ariston, si sa, è una prova difficile da affrontare, specie se, come per Alice Paba, Sanremo rappresenta il trampolino di lancio definitivo per capire se la ragazza può sviluppare una carriera duratura in questo ambito o si farà schiacciare dalle troppe aspettative riposte in lei.

NESLI & ALICE PABA, “DO RETTA A TE”: UNA GIUSTA AFFINITA' (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Alice è ancora giovane, classe ’97, e non ha esperienze significative nel suo portfolio tranne il singolo "Parlerò d’amore", scritto per lei da Dolcenera, Ermal Meta e Antonio De Martino. Ma si tratta di un brano confezionato apposta nel contesto del music talent da cui è uscita, non di un vero e proprio banco di prova fuori dal karaoke di The Voice 4. Gavetta vera e propria, Alice non ne ha fatta, mentre Nesli ha un forte background di scrittura e può vantare un battesimo sanremese risalente all’anno scorso con cui si è fatto le ossa per tornare alla grande sul palco dell’Ariston quest'anno. La definizione di "antiduetto" è dello stesso Nesli: "Si tratta di qualcosa di nuovo, perchè siamo due cantautori, mentre per questa canzone eravamo perfetti insieme". Francesco sembra suggerire un'affinità con Alice a livello artistico che va al di là della scelta di duettare con lei per una mera questione di contraltare vocale su cui appoggiarsi. La critica ha sempre evidenziato la debolezza timbrica del rapper di Senigallia e Alice Paba senz'altro infonderà maggior calore e spessore all'interpretazione del brano prodotto da Brando. Nesli è esaustivo nell'esplicare la sua stima genuina per la cantante romana: "Il duetto è difficile perché ti devi rapportare a livello emotivo con un'altra persona ma per noi era perfetto. Subisco il fascino di chi scrive e canta. In Italia i cantautori sono sempre meno, si dà sempre più spazio agli interpreti. Alice ha personalità artistica molto marcata, nonostante sia molto giovane". Per la serata della riproposizione di grandi brani della tradizione d'autore, hanno scelto di affidarsi a un classico sempreverde, "Ma il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano, che per l'occasione Brando ha arrangiato in una versione ancora più punk e sovversiva dell'originale. È una bella scelta, fatta apposta per trasmettere due dinamiche opposte nel loro modo di cantare: una più emozionante nell'inedito e una più energica e incisiva nella cover di Rino Gaetano. Alice è troppo giovane per fare dichiarazioni alla stampa e lascia sempre parlare Nesli, il più avvezzo al clima sanremese e navigato anche nel modo di esprimersi coi giornalisti. "Con 'Andrà tutto bene' abbiamo fatto quello che andava fatto, per dare un taglio netto con il mio passato mentre per 'Kill Karma La mente è un'arma' ci siamo dati il tempo di fare quello che davvero volevamo. A me piace raccontarmi attraverso i dischi e mi piace che nella comunicazione ci sia una coerenza", ha affermato con autorevolezza per certificare la sua divisione definitiva dall'immagine di rapper duro e puro.

NESLI & ALICE PABA, “DO RETTA A TE”: I BRANI (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Ora Nesli è un cantante tutto d'un pezzo con una precisa linea artistica da seguire, dettata da un produttore ricercato e pronto a sacrificarsi in prima persona per far risaltare le doti dei propri artisti. Brando, infatti, ha avuto una complessa e fruttuosa attività di artista in prima persona, ora completamente messa da parte per dedicarsi alle proprie scoperte. Alice Paba è proprio una di queste, lanciata presto con un album d'esordio a parte dal titolo "Se fossi un angelo" ed edito da Universal Music Italia. In quest'ultimo lavoro sarà messa al microscopio anche la fantomatica qualità di scrittura della stessa cantautrice, di cui tanto si parla, ma poco si è visto in termini puramente commerciali. Qui, infatti, otto brani su dieci saranno inediti firmati unicamente da Alice mentre a sorpresa spicca la cover di "Toxic" di Britney Spears. Nesli viene dal disco d'oro "Andrà tutto bene" a cui è seguito il singolo "Equivale all'immenso" con relativo videoclip girato in Val D'Aosta. Tra i passi salienti della sua carriera vale la pena ricordare le prime prove come autore per il fratello Fabri Fibra e la parabola "Nesliving" in più volumi. Nove album in studio fino ad ora, collaborazioni con artisti pop come Emma e tante date live sono la chiave del successo di questo artista, che sta vivendo la sua seconda vita musicale proprio in questi anni. Dal 6 aprile, Nesli firmerà anche le musiche del nuovo film di Alessandro D'Alatri.

© Riproduzione Riservata.