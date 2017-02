Oroscopo 2017 / Paolo Fox, previsioni di oggi 8 Febbraio a LatteMiele: Capricorno, Acquario, Pesci, Ariete, Leone, Sagittario e tutti gli altri

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 8 FEBBRAIO 2017, A LATTEMIELE - Torna su LatteMiele Paolo Fox con il suo oroscopo per la giornata di oggi, mercoledì 8 febbraio 2017, nella rubrica Latte e Stelle. L'Ariete migliora nonostante le tante cose da fare e una voglia di rinnovarsi che si fa sempre più importante. Il Toro invece si deve fermare e c'è la voglia di andare in vacanza per cercare di uscire da una noia e da una situazione di disagio. I Gemelli invece hanno molti eventi contro di loro e con il nuovo tragitto di Mercurio nel segno si dovrà aspettare tre settimane per avere finalmente le risposte che si dovevano avere. La giornata di oggi sarà un turbinio di emozioni per i nati sotto il segno del Cancro che avranno diverse opportunità ma dovranno fare attenzione a non lasciarsele sfuggire. Attenzione però al lavoro dove ci potrebbero essere dei piccoli scontri così come anche in famiglia, bisogna anche saper ascoltare e aspettare il momento giusto per dire le cose.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: questa è una giornata migliore rispetto a ieri. Abbiamo un animo agitato, però c'è anche tanto da fare e da rinnovare come per esempio tagliare rapporti inutili. Toro: si sente che è obbligatorio fermarsi, molti vorrebbero andarsene in vacanza. Più che noia, c'è una situazione di grande disagio fisico che deve essere osservata con attenzione. Qualcuno ha dovuto curarsi. Le coppie di lunga data dovrebbero ritrovare l'intimità perduta. Gemelli: questo mese si è dovuto lottare contro diversi eventi che si sono opposti alla realizzazione di certe situazioni. Però con il nuovo transito di Mercurio attivo, è probabile che entro tre settimane arrivi qualche bella risposta. Giovedì e venerdì sono giornate di recupero. In amore in questi giorni può tornare la voglia di amare. Cancro: si vive nel turbine. Le opportunità ci sono ma ci sono anche netti contrasti con la famiglia, con alcune situazioni particolari. Piccoli scontri anche nel lavoro, in quanto alcuni contratti potrebbero essere in scadenza entro 3 mesi. Leone: bisogna fare una scelta importante. Abbiamo tanti pianeti favorevoli, questo non comporta che la vita cambia ma possono esserci più occasioni. Alcune situazioni si risolvono con la mediazione, non più con la forza. In amore può trovare emozioni e deve pensare a quello che desidera. Vergine: si ha un mese molto più interessante rispetto a gennaio. Ora sabato e domenica saranno giornate interessante per i contatti, per i viaggi, per l'amore. Può arrivare una proposta interessante da una persona toro o capricorno. Attenzione, perché piano piano si torno in auge e ci sono molte situazioni da portare avanti. Bilancia: bisogna stare attenta in amore, non tanto perché non sia forte ma possono esserci due modalità: o la tendenza a tradire o perché non ci si vede perché uno dei due lavora troppo. In generale le associazioni, non solo quelle d'amore, sono evidentemente un po' in crisi. Giovedì e venerdì sono giornate migliori. Chi sta formando un gruppo per lavorare meglio nei prossimi mesi è molto in dubbio. L'amore lascia un po' a desiderare anche nel caso di nuovi incontri, ma non bisogna mollare la presa; magari adesso c'è solo un'amicizia che si svilupperà nei prossimi 3 mesi. Scorpione: Sabato e domenica saranno giornate molto belle per i sentimenti e si ha anche la possibilità di chiarire qualcosa che non va. Forse in questi giorni non è facile vivere un sentimento. Giovedì e venerdì bisogna fare attenzione a livello fisico. Molto importante è recuperare forma e forza fisica. Sagittario: si va invece troppo di corsa. Un amore può nascere e rinascere. chi ha chiuso una storia nel 2016 recupera il tempo perduto. Queste 3 giornate sono molto interessanti. Qualcuno ricambia i sentimenti. giovedì e venerdì sono le giornate migliori, anche per le nuove relazioni. Capricorno: si è un po' nervoso. Sabato e domenica giornate belle però l'amore andrebbe riconquistato. Acquario: si hanno tante cose da fare, ma si deve cercare di non rimandare nulla. C'è tensione ma c'è anche voglia di ribellarsi. L'amore può rifiorire, in questi giorni incontri speciali. Pesci: è una settimana di grande impegno. Non ci si mette in discussione la buona volontà. Chi ha trovato l'amore a gennaio deve continuarlo. Chi ha chiuso una storia potrebbe avere una nuova emozione. Possibilità di introiti.

