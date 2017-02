PAOLA TURCI, "FATTI BELLA PER TE": UNDICESIMA VOLTA ALL'ARISTON, "LA MIA CANZONE PERFETTA" (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Fatti Bella per te è il brano che Paola Turci interpreterà nella seconda serata del Festival di Sanremo 2017 in onda su Rai Uno oggi, 8 febbraio. L'interprete romana, alla vigilia dell'esordio all'Ariston, è stata intervistata dalla Rai, svelando una serie di dettagli molto curiosi: ad esempio, dove ha appreso di essere tra i concorrenti del Festival della Canzone Italiana? "Ho saputo che avrei partecipato dalla tv, dalla trasmissione di Carlo Conti "Sarà Sanremo". Ero a casa di Emma insieme ad Elodie per puro caso e ci stavamo anche riprendendo. Eravamo lì e Carlo ha cominciato da Al Bano e ho pensato che se avesse seguito l'ordine alfabetico io avrei dovuto aspettare fino all'ultimo. Poi Carlo ha fatto il nome di Elodie e la sala è esplosa, e subito dopo il mio: una gioia indescrivibile. La Turci ha anche parlato della sua canzone, "Fatti bella per te":"Potrebbe essere un invito: uno la deve prendere come vuole, in piena libertà. Tratta dell'accettazione di sé, un tema che mi è molto caro: sapevo che sarebbe stata una liberazione se avessi iniziato a volermi bene nonostante le cicatrici. Questa canzone la trovo perfetta nella sua composizione: perché un tema così vuole grinta e la canzone ne ha nella musica".

PAOLA TURCI, "FATTI BELLA PER TE": UNDICESIMA VOLTA ALL'ARISTON, LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Paola Turci canterà il brano Fatti bella per te oggi, 8 febbraio, in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo 2017. Come si può intuire dal titolo del brano, Paola Turci ancora una volta accende i riflettori su tutte quelle donne che hanno deciso di prendere in mano la propria vita e di cercare la felicità non in funzione degli altri ma solo ed esclusivamente partendo da se stesse. Per Paola Turci quella di quest'anno non è la prima partecipazione al Festival della canzone italiana. La cantante, infatti, è salita già 10 volte sul palcoscenico dell'Ariston ed i riconoscimenti che nel corso della sua carriera si è aggiudicato non sono di certo indifferenti. Nel 1989, quando ha partecipato nella categoria Emergenti, ha raggiunto il primo posto in classifica con Bambini, al quale vanno aggiunti 3 Premi della Critica. Quello tra la Turci e Sanremo è dunque un rapporto costellato di successi e di soddisfazioni sia personali che professionali. Quella di Paola Turci è una musica cosiddetta d'autore, elegante, raffinata ma, allo stesso tempo, pop e coinvolgente. Paola Turci nelle sue canzoni ha raccontato e racconta se stessa e, allo stesso tempo, racconta il mondo che la circonda in maniera talmente tanto realistica da donare a tutti la possibilità di immedesimarsi nel suo mondo. Molto probabilmente, il suo successo è dovuto proprio alla capacità di raccontare storie condivise e, soprattutto, condivisibili. Tra i successi più importanti di Paola Turci bisogna ricordare Sai che è un attimo, Questione di sguardi e il più recente Attraversami il cuore.

© Riproduzione Riservata.