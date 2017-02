RAIGE E GIULIA LUZI/ “Togliamoci la voglia”: un mix di pop e rap al teatro dell’Ariston (Festival di Sanremo 2017, seconda serata 8 febbraio)

RAIGE E GIULIA LUZI, “TOGLIAMOCI LA VOGLIA” (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Il rapper di "Ulisse", hit estiva che ha dominato il Coca Summer Festival e le playlist radiofoniche, incontra Giulia Luzi, attrice e voce conosciuta per aver doppiato le parti cantate di varie produzioni Disney e per la sua partecipazione a serie cult come "Un Medico In Famiglia" e "I Cesaroni". Raige, nome d’arte di Alex Andrea Vella, è partito dal freestyle negli scantinati torinesi, come alcuni dei più famosi rapper della sua generazione, tra cui Ensi, suo fratello naturale. Giulia è al debutto discografico vero e proprio e lo fa su un palco di livello, quello Sanremese, vetrina per molti colleghi considerati big dell’industria musicale italiana.

RAIGE E GIULIA LUZI, “TOGLIAMOCI LA VOGLIA”: UN MIX TRA RAP E POP (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - "Togliamoci la voglia" è il brano scelto dall’inedito duo per comunicare la loro necessità di battersi davanti a un pubblico così esigente come quello dell’Ariston. Da sempre Sanremo è una lama a doppio taglio, per il modo in cui riesce ad analizzare al microscopio ogni singola canzone in gara e l’interpretazione degli artisti coinvolti. Vedremo se il rapper torinese e la cantante romana riusciranno ad imporre un nuovo standard nel featuring del suo genere. Perchè non è la prima volta che un rapper si affida a una voce femminile per evidenziare alcune parti del suo messaggio, pensiamo a Fedez con Francesca Michielin il cui duetto funziona e si rinnova ogni anno in forma diversa. Non sappiamo se Raige intenda varare una scelta stilistica innovativa nel suo modo di scrivere e cantare futuro, ma ci si aspetta un brano forte, con un beat centrato in bilico tra rap e pop, così da dare al freestyler torinese una possibilità in più. Essere capito da un pubblico piuttosto lontano dalla platea di ragazzi e ragazzi con cui è solito avere a che fare non è un'impresa facile. Il brano, oltre alla firma di Alex, vede figurare tra gli autori anche Zibba, il cui debutto a Sanremo risale allo scorso anno, e Luca Chiaravalli, arrangiatore di fama internazionale e penna di Francesco Renga, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Nek e molti altri. Chiaramente, l’esperienza di entrambi, soprattutto di quest’ultimo, conferisce un valore aggiunto a una traccia moderna e funzionale per il genere proposto sia da Raige sia da Giulia.

RAIGE E GIULIA LUZI, “TOGLIAMOCI LA VOGLIA”: UN SOTTOTESTO SENSUALE (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Edito da una collaborazione tra Warner Chappell Music Italiana, Edizioni Curci, Music Union ed Eclectic Music Group, "Togliamoci la voglia" sembra veicolare un sottotesto sensuale fin dal titolo. Dalle battute iniziali, si viene trasportati in questa storia dove l’erotismo predomina ed emerge prepotente nel ritornello attraverso quel "togliamoci la voglia stanotte / ascoltiamo questo istante" che suona quasi come una preghiera laica; ascoltare il desiderio per vivere ogni momento come se fosse l’ultimo. A rigor di logica, e vista la kermesse in cui ci troviamo, potrebbe essere una citazione indiretta al Vasco Rossi di "Una vita spericolata" e, infatti, Raige ammette in una recente intervista a Io Donna di averci pensato: "E se anche arrivassimo in fondo come Vasco nel Sanremo del 1983, sarebbe il massimo", quasi a giustificare la propria presenza in un contesto diverso dal suo habitat naturale. Perchè il pop è un territorio inesplorato per il fratello di Ensi, sebbene il ritornello della sua hit passata abbia un'orecchiabilità un po' ruffiana da stornello metropolitano, ma un conto è fare il rapper e un conto è farlo sul palco dell'Ariston. Come ci conferma la storia recente, l'unico rapper vero in grado di sfondare il muro della giuria sanremese è stato Rocco Hunt. Ma la scelta di affidarsi alla voce di Giulia Luzi non va giudicata a livello superficiale, nel senso di una strumentalizzazione di sè stesso, perchè a Raige non serve modificare completamente il suo mood operandi e operare un cambiamento radicale nel suono, come è successo ad esempio a Nesli, il cui rap è ormai annacquato in un pop sempre più dominante. Raige vuole continuare a fare rap ed innestare nel suo rap elementi più pop dati dalla voce di Giulia Luzi, ma non vuole trincerarsi dietro pretese di cantautoralità e voltare le spalle a come ha cominciato.

RAIGE E GIULIA LUZI, ''TOGLIAMOCI LA VOGLIA'': I LORO ESORDI (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Le radici di quartiere in lui sono ancora molto presenti e questa partecipazione al Festival della Canzone non pregiudica quanto fatto fino ad oggi in carriera, nè va a sporcare la purezza di Giulia, il cui retroterra Disney, un mondo a parte disegnato per un pubblico di bambini, potrebbe cozzare con un testo così carnale anche per i canoni sanremesi. Chiaramente Raige ha recentemente macinato le tappe di un tour trionfale per tutta la penisola e di gavetta ne ha fatta tanta prima di imporsi come un nuovo talento dell'hip hop italiano. Suo è l'album Tora-Ki, giudicato uno dei più influenti della scena rap nazionale nel 2006. Seguono i singoli "Whiskey" ed "Ulisse", in rotazione continua sulle principali stazioni radiofoniche, e le collaborazioni di prestigio con Annalisa e Marco Masini. Giula Luzi, viene dal doppiaggio cantato dei successi Disney "Hannah Montana", "L'Era Glaciale 2", "La Sirenetta 2" ma non ha mai inciso dischi. Il singolo con Raige è il primo, a cui seguirà un album solista il cui apripista elettro-pop è stato scritto da Roberto Cardelli, già con Emma e Tiziano Ferro.

