Raoul Bova e Rocio Munoz Morales/ Sanremo 2017, Gabriele Parpiglia: inopportuno per i figli l'ospitata in video

Raoul Bova e Rocio Morales a Sanremo 2017: l'attacco di Parpiglia dopo la loro prima apparizione fianco a fianco - Per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales quella di ieri al Festival di Sanremo 2017 è stata la prima apparizione in tv fianco a fianco. A poche ore da questo "esordio" però, arriva dritta dal web una dura critica per la coppia. È il giornalista Gabriele Parpiglia a scagliarsi contro Roaul Bova e Rocio e proprio per la decisione di calcare insieme il palcoscenico della kermesse canora più attesa dell'anno. Una scelta fortemente criticata dal giornalista in vista del passato che l'attore condivide con Chiara Giordano, sua ex moglie. L'opinione di Parpiglia è che il vedere il suo ex marito accanto alla sua nuova compagna in tv e in uno spettacolo seguito da milioni di italiani sia stato per la Giordano un duro e sofferente colpo al cuore. Chiara e Raoul hanno tanti anni d'amore alle spalle, durante i quali sono nati due bambini, Alessandro e Francesco. A tre anni dal divorzio, rimane comunque una ferita difficile da rimarginare.

Raoul Bova e Rocio Morales a Sanremo 2017: Parpiglia difende Chiara Giordano - Restia a rilasciare interviste, e per questo ammirata da Gabriele Parpiglia nel corso della diretta su Instagram di alcuni minuti fa, Chiara Giordano non ha mai voluto parlare apertamente del dolore provocatole dal divorzio da Raoul Bova. Al contrario, l'attore, in un'intervista di qualche mese fa al Corriere della sera ha dichiarato: "Per loro è stato un grande dispiacere. Non è facile fargli capire che la famiglia non è solo quella tradizionale. Ci vuole il tempo necessario". Raoul Bova ha costruito in questi ultimi anni una nuoca vita accanto all'attrice spagnola. Rocio e Raoul hanno infatti avuto una bambina, la piccola Luca, e per loto si inizia già a parlare di poter allargare ulteriormente la famiglia. Per ora, tuttavia, i due attori sono totalmente concentrati negli impeni lavorativi dei prossimi mesi.

