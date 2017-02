Raz Degan / Isola dei Famosi 2017, Medita e mantiene la calma: è lui il leader silenzio di questa edizione? (oggi, 8 febbraio)

RAZ DEGAN TRA MEDITAZIONE E POCA FAME, E' LUI IL VERO LEADER DELL'ISOLA DEI FAMOSI 2017? - E' stato sgridato nella scorsa puntata dell'Isola dei Famosi 2017 dalla stessa Alessia Marcuzzi ma Raz Degan non molla. Silenzioso, dedito alla meditazione e con poca fame, il naufrago perfetto almeno se questo non fosse un reality show basato sul trash e non sulla sopravvivenza vera e propria. Per tutti, però, il vero e proprio leader silenzioso di questa edizione è proprio l'imbronciato Raz Degan. Il bel modello, attore e conduttore non solo si tira indietro da liti e trashate (l'ultimo tentativo quello della Marcuzzi proprio al momento della nomination di Degan) ma sull'isola riesce a comportarsi sempre bene e senza lasciarsi andare ad istinti animali come la fame e il freddo. Ha superato alla grande oltre una settimana di pioggia senza mai limentarsi ma riuscendo a trovare la concentrazione adatta per la sua meditazione giornaliera. Forse proprio in questo trova la motivazione per andare avanti giorno dopo giorno e, soprattutto, di arrivare a cedere il suo poco cibo alle ragazze presenti sull'isola. Insomma se estisse lo scettro di capo o di leader sull'isola spetterebbe sicuramente a Raz Degan lodato dalla stessa Vladimir Luxuria che nell'ultima puntata ha sentenziato "Se la sua fosse stata una maschera a quest'ora sarebbe già caduta", ci dovremo accontentare di un Raz Degan imbronciato fino alla fine dell'edizione visto che difficilmente gli altri lo nomineranno fino a quando si comporterà in questo modo.

