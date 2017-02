SANREMO 2017/ Canzoni e spazi social per una “marmellata” senza gusto per il pubblico

Su richiesta degli amici de IlSussidiario, il vostro vecchio Yoda si ritrova costretto anche quest’anno a sintonizzare il suo ricevitore interstellare sull’edizione numero 67 del Festival di Sanremo. Si comincia con la mozione della nostalgia: una struggente canzone di Luigi Tenco, lo schermo è in bianco e nero, ma la magia di Tenco proprio non c’è, e nonostante ogni impegno a Yoda pare proprio che Tiziano Ferro non regga il confronto. Certi rischi sarebbe meglio evitarli. La canzone continua in una versione pop-sinfonica della sempre ottima orchestra della Rai, su uno sfondo di una scenografia post-moderna a base di strisce azzurre e triangoli di plexiglass (forse dei tasti di pianoforte, chissà). Si attacca subito con la prima discesa delle mitiche scale dell’Ariston, da parte di Carlo Conti - novello Wanda Osiris - subito raggiunto dalla grande novità, una Maria De Filippi in veste insolitamente umile e ancillare. Con un incredibile vestito-pagliaccetto che non dona per nulla alle sue forme non esattamente femminili, con la sua baritonale erre moscia celebra un po’ in sordina l’inciucio Rai-Mediaset, che sembra anticipare il governo delle larghe intese, com’è sempre avvenuto con la Rai, capace di anticipare d’abitudine il futuro politico del Paese. Yoda è proprio curioso di vedere i dati Auditel, che in mancanza di controprogrammazione potrebbero essere ovviamente strepitosi.

La kermesse parte con due canzoni assai modeste a opera di Ferreri e Moro. Si prosegue con chiacchiere qualunque (i testi sono proprio modesti) per introdurre il modello di uomo sexy, il bellone Raoul Bova, che si cimenta al posto di Conti nel presentare Elodie, prima cantante decente. Con tono serioso Maria De Filippi introduce il primo momento social del Festival, annunciando l’ingresso dei rappresentanti delle Forze Armate, dei Pompieri, della Guardia di Finanza, della Protezione civile, insomma tutti quelli impegnati nei soccorsi in occasione dell’ultimo terremoto. Commozione generale, immancabile e doverosa standing ovation da parte del pubblico, seguita da alcune interviste ai protagonisti, le stesse che abbiamo sentito svariate volte nelle ultime settimane in tutti i tg e in tutti i talk-show. Un’evidente modalità per giustificare come trasmissione di servizio pubblico una gara canora oramai stanca nella sua trita liturgia: e infatti si finisce del tutto ovviamente con l’immancabile raccolta fondi.

Si va avanti, già stancamente. I due superconduttori introducono come una grande novità la debuttante Ludovica Comello, con un inguardabile vestito tratto direttamente da un cartone animato di Heidi. La canzone scorre via deludendo le grandi aspettative. Anche Carlo Conti e Maria De Filippi deludono un po’, dato che introducono i cantanti come se leggessero l’elenco del telefono. Sembrano ingessati, intimiditi da Sanremo, forse attenti a non strafare, e comunque mai aiutati dagli autori. Meno male che arriva Crozza, che inevitabilmente parla del Festival della larghe intese, imita per un attimo Renzi, se la prende giustamente con la scenografia che gli sembra di latta che effettivamente intristisce anche la sua performance (ohibò, il comico la pensa su tutto come Yoda). Finalmente un po’ di emozione: Fiorella Mannoia, con una canzone che per la verità sembra costruita con i pezzi delle sue più famose. Comunque due spanne sopra gli altri interpreti. Ma si ritorna subito più giù con Alessio Bernabei, smisurato ciuffo pieno di lacca, canzone modesta come la sua voce. Bah, se questo è il frutto della direzione artistica di Carlo Conti, non c’è proprio da strapparsi i capelli.