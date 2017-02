SANREMO 2017 / Festival, seconda serata: diretta, scaletta cantanti big, canzoni e ospiti. Nuove Proposte sul palco (oggi, 8 febbraio)

SANREMO 2017, DIRETTA FESTIVAL SECONDA PUNTATA: SCALETTA, CANTANTI BIG E NUOVE PROPOSTE, CANZONI E OSPITI. CHI SARÀ SUL PALCO? - Seconda serata del Festival di Sanremo 2017: la kermesse musicale guidata da Carlo Conti stasera, mercoledì 8 febbraio 2017, darà spazio agli altri 11 Big in gara. Ieri, infatti, abbiamo visto scendere in campo solamente la metà degli artisti reclutati dal direttore artistico per questa 67esima edizione, che vede al suo fianco l’inimitabile Maria De Filippi. Tocca a tutti gli altri presentare le loro canzoni: i primi 8 classificati, proprio come è accaduto ieri, si esibiranno giovedì 9 febbraio con la Cover scelta, gli altri saranno a rischio eliminazione e dovranno guadagnarsi un posto nell’appuntamento in programma venerdì 10. La scaletta ancora non si conosce, e verrà resa nota solamente più tardi: andiamo a scoprire dunque chi ci sarà in ordine alfabetico. Si parte con Bianca Atzei, pronta per presentare la sua “Ora esisti solo tu”, per passare poi a Chiara in seconda con “Nessuno posto è casa mia”. L’artista ha preso parte alla kermesse anche due anni fa, con il brano “Straordinario”, che aveva raggiunto la quinta posizione. A seguire, Carlo Conti annuncerà in nomi di Gigi D’Alessio (“La prima stella”) e Francesco Gabbani (“Occidentali’s Karma”): il cantante partenopeo, in un’intervista esclusiva rilasciata a IODonna, aveva spiegato che “il brano racconta il desiderio di continuare a rivolgerci a una persona a noi cara che non c’è più. L’illusione che possa trovarsi in qualche luogo, magari su una stella, e che possa sentirci mentre parliamo”. Gabbani, invece, in molti lo ricorderanno come il vincitore del Festival di Sanremo dell’anno scorso, nella categoria Nuove Proposte, con il brano “Amen”. Andando avanti, per la seconda serata del Festival di Sanremo 2017 sono attesi anche Marco Masini (“Spostato di un secondo”), Michele Bravi (“Il diario degli errori”) e Michele Zarrillo, in scena con “Mani nelle mani”. Il direttore artistico annuncerà infine Nesli & Alice Paba, sulle note di “Do retta a te”, Paola Turci con “Fatti bella per te” e un altro duetto, insieme a Raige e Giulia Luzi (“Togliamoci la voglia”): non mancherà, per concludere, un altro ex allievo della scuola di Maria De Filippi, Sergio Sylvestre, che presenterà invece il pezzo dal titolo “Con te”. Chi saranno gli ultimi tre classificati sul palco del Festival di Sanremo 2017?

SANREMO 2017, DIRETTA FESTIVAL SECONDA PUNTATA: CANTANTI, CANZONI E OSPITI. LE NUOVE PROPOSTE (OGGI, 8 FEBBRAIO) - Si apre anche la gara delle Nuove Proposte durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2017 in programma oggi 8 febbraio all’Ariston: 8 i giovanissimi arrivati in finale che avranno occasione di esibirsi alla kermesse, anche se solamente 4 saranno in scena stasera. Gli altri, infatti si sfideranno a due a due domani e i quattro migliori (2+2, da ogni serata) dovranno confrontarsi durante la finale di venerdì 10 febbraio. Per loro, la gara inizia un giorno in ritardo e termina invece con anticipo, rispetto ai Big selezionati da Carlo Conti: tra le personalità in gara troviamo Francesco Guasti, ex concorrente di The Voice of Italy 2013, che porterà in scena “Universo”; ma anche Lele, noto volto di Amici di Maria De Filippi che sia esibirà invece sulle note di “Ora mai”. Leonardo Lamacchia canterà “Ciò che resta”, mentre invece Tommaso Pini salirà sul palco dell’Ariston con “Cose che danno ansia”. Ci saranno poi Braschi, vincitore di Area Sanremo insieme a Valeria Farinacci: i due canteranno, rispettivamente, “Nel mare ci sono i coccodrilli” e “Insieme”. Per concludere, Carlo Conti annuncerà anche il nome di Marianne Mirage (“Le canzoni fanno male”): “Lavorare affinché ci sia grande qualità del palco nel momento in cui prenderò in mano microfono e chitarra, e presenterò la canzone” ha ammesso la Mirage, raccontandosi in esclusiva su Finestra Aperta, quando le hanno chiesto quale fosse il suo obiettivo nell’approdo a Sanremo. Ricordiamo che solo quattro tra le Nuove Proposte presentare si esibiranno oggi, 8 febbraio, al Festival.

SANREMO 2017, DIRETTA FESTIVAL SECONDA PUNTATA: CANTANTI, CANZONI E OSPITI. CARLO CONTI ACCOGLIERÀ… (OGGI, 8 FEBBRAIO) - Tanti gli ospiti annunciati per la seconda serata in compagni con il Festival di Sanremo 2017: e non mancano nomi internazionali. Si parte infatti con Robbie Williams, ex volto dei Take That che ha costruito una grandiosa carriera da solista. Per lui è la quinta partecipazione alla kermesse e in un’intervista esclusiva rilasciata a Il Corriere della Sera, ha ammesso: “Ho capito che è una cosa molto italiana, in Inghilterra non abbiamo una manifestazione musicale che dura una settimana, e porterò una torta. La prima volta sono venuto con i Take That nel 1994. Mi ricordo pizza e pasta buonissime e i gruppi di ragazze che urlavano quando passavamo dai cancelli. E di un’altra volta un tipo che mi ha rotto un po’ le scatole”. Insieme a Robbie Williams, non mancherà l’attore canadese Keanu Reeves, volto molto noto agli amanti del piccolo schermo per aver preso parte alla saga di Matrix nei panni del protagonista, Neo. Sul palco dell’Ariston, per la seconda serata del Festival, farà capolino anche il terzetto composto da Enrico Brignano, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, senza dimenticare un altro grande sopite musicale: la band scozzese dei Biffy Clyro, che l’anno scorso ha pubblicato il settimo album in studio dal titolo “Ellipsis”. Verrà certamente rappresentata anche la nostra musica, la musica italiana, e il nome in scaletta farà esultare il pubblico di Rai 1: Giorgia, infatti, scenderà le scale del Festival e racconterà di “Oro nero”, il suo decimo album in studio che di recente ha regalato ai fans il singolo “Vanità”. Per concludere, spazio allo sport, con il Capitano della Roma Francesco Totti.

© Riproduzione Riservata.