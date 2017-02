STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: 67° Edizione del Festival di Sanremo, Castle e Chi l'ha visto? (mercoledì, 8 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 8 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 8 febbraio 2017, il palinsesto Raipresenta una programmazione molto vasta, in grado di accontentare i gusti del suo pubblico. I telespettatori potranno assistere alla messa in onda della 67° Edizione del Festival di Sanremo, che sarà sicuramente il programma più visto della serata. Il pubblico di casa, sempre sui principali canali della Rai, potrà vedere serie tv poliziesche, programmi d'inchiesta, film d'avventura, d'azione e fiction italiane. Non mancheranno interessanti documentari, telegiornali e trasmissioni di approfondimento giornalistico. Ma vediamo ora nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno, andrà in onda alle ore 20.35 Il Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti e da Maria De Filippi. Nel corso della puntata, ci saranno ospiti internazionali e i cantanti si sfiderannno in un'avvincente gara musicale. In seconda serata, ci sarà alle ore 00.30 il DopoFestival, con Nicola Savino. Nella puntata si parlerà dei momenti più salienti e interessanti che hanno caratterizzato il Festival di Sanremo. Rai Due, trasmetterà alle ore 21.05 l'episodio Il buono, il brutto e il bambino della serie tv poliziesca Castle, nella puntata un uomo muore, dopo aver consegnato un bambino ad un prete, cosa accadrà? Sempre su Rai Due alle ore 00.55 il programma di approfondimento giornalistico Sulla via di Damasco, in cui si affronteranno tematiche culturali e spirituali. Su Rai Tre, andrà in onda il programma d'inchiesta Chi l'ha visto?. La conduttrice Federica Sciarelli indagherà su alcune sparizioni e sui principali casi di cronaca nera del nosro paese. In seconda serata, a partire dalle ore 00.00 il Tg3-Linea Notte, in cui verranno date le ultime notizie che riguardano l'Italia, ma anche la politica internazionale. Rai 4 trasmetterà alle ore 21.05 il film d'avventura Immortals. Leggendo la guida della Rai, nella pellicola, con Henry Cavill, un re tiranno porterà avanti una guerra sanguinaria in Grecia. Su Rai 5 verrà trasmesso, a partire dalle ore 21.15, il documentario La vera natura di Caravaggio. Nel corso della puntata, il conduttore Tomaso Montanari, con vari servizi d'inchiesta, cercherà di dare al pubblico delle informazioni utili sul famoso pittore italiano, che ancora sono poco conosciute. Su Rai Movie, andrà in onda alle ore 21.20 il film d'azione Agente 007-Vivi e lascia morire, con Roger Moore, nella pellicola l'agente 007 indagherà sulla morte di tre agenti inglesi, che verranno improvvisamente uccisi. Rai Premium manderà in onda alle ore 21.20 la fiction italiana Casa e Bottega, con Renato Pozzetto e Nino Frassica. Nella serie si parlerà di un imprenditore italiano, che dovrà affrontare la crisi della sua fabbrica, a conduzione familiare, finendo nelle mani degli usurai.