STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Salem, Law and Order e Cucine da incubo (mercoledì, 8 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 8 FEBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 8 febbraio 2017, la piattaforma satelltare di Sky, ha organizzato per i suoi abbonati, un palinsesto a 360° per soddisfare i gusti di ogni singolo telespettatore. Tra i reality, le serie tv e i film in prima visione ci sarà davvero da divertirsi. Anticipando velocemente i programmi che andranno in onda stasera possiamo dire che l'intrattenimento apre la prima serata di Fox con Salem, il crime è di casa su Fox Crime con la serie tv Law and Order mentre Fox Life propone il reality con Cucine da incubo. Per quanto riguarda il cinema invece, i canali ad esso dedicati accontenterano tutti dai più grandi aipiù piccoli perchè le proposte fatte dalle emittenti sono davvero adatte a tutti, animazione è la parola d'ordine di Sky Cinema 1 con Angry Birds, mentre l'azione, il drammatico e il thriller sono disponibile sul resto dei canali, Hits, Max, Family e Passion. Ma adesso passiamo al dettaglio della programmazione della serata Sky.

Su Fox, il canale adatto a tutta la famiglia, andrà in onda la simpatica serie tv intitolata 'Telefilm'. Questa serie narra le avventure di molti personaggi che hanno conquistato il cuore del pubblico, il programma è dotato di bollino verde, quindi visibile da tutti. A seguire ci sarà 'Salem', uno sceneggiato thriller ambientato nel 1600 nella cittadina di Salem. Su Fox Crime andranno in onda due episodi in prima visione della celeberrima serie 'Law and Order', incentrata sulle diatribe di avvocati che si impegnano in prima persona mettendo i propri servigi a disposizione per la lotta agli illeciti. Sky Atlantic dedicherà il pre serata e la prima serata a congiungere il finale della terza stagione con i primi due episodi della quarta di 'Master of sex', qui si vedono le disavventure di persone alle prese con problemi...di letto. Fox Life, disponibile sul canale 114, proporrà una puntata di uno dei programmi più amati nell'ambito dei docu-reality di invenzione americana, ovvero 'Cucine da incubo'. Gordon Ramsay è stato rimpiazzato, nella versione italiana, da Antonino Cannavacciuolo, uno chef che fa di tutto per mettere i ristoratori di fronte all'evidenza del loro imminente tracollo. Sky Uno propone la seconda stagione del reality d'invenzione australiana 'Matrimonio a prima vista'. Accoppiati secondo un match di caratteristiche ritenute compatibili, due perfetti sconosciuti sono chiamati a sposarsi al buio, senza sapere nulla l'uno dell'altro. Avranno successo queste relazioni? Passando a tutti i canali di cinema offerti da Sky, il primo è sicuramente Sky Cinema 1 che manda in onda il film d'animazione 'Angry Birds', in questa pellicola i simpatici uccellini sovrappeso tratti dal videogioco dovranno sfidarsi in combattimenti all'ultimo sangue, tra esilaranti gag e alleanze indistruttibili. Sky Cinema Hits proporrà alle 21.30 un classico cult delle pellicole di Quentin Tarantino. Uma Turman, infatti, sarà sugli schermi con il noto Kill Bill Volume 1. Sky Cinema Family, invece, trasmetterà a partire dalle 21 il film 'Breaking Dance', realizzato dagli sceneggiatori di Step Up, un gruppo di ragazzi appassionati di danza non si ferma di fronte alle difficoltà della vita, continuando a ballare nel proprio stile inconfondibile. Sky Cinema Passion, in vista di San Valentino, manderà in onda il classico 'Via dalla pazza folla' di Thomas Vinterberg, una pellicola d'amore e di passione. Su Sky Cinema Max, infine, viene trasmesso il film thriller 'Omicidio in diretta', una pellicola al cardiopalma vincitrice di numerosi Oscar.