STEFANO DE MARTINO E BELEN RODRIGUEZ / Gossip News: il ballerino rompe il silenzio e difende l’ex moglie, ecco come! (oggi, 8 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO E BELEN RODRIGUEZ, GOSSIP NEWS: IL BALLERINO DIFENDE L’EX MOGLIE DAI COMMENTI DELLA RETE, FOTO (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) – Stefano De Martino ha rotto il silenzio. Dopo mesi e mesi di commenti – a volte anche violenti – contro la sua ex moglie Belen Rodriguez, lo showman napoletano risponde ad un commento su Instagram difendendo pubblicamente la showgirl argentina dai continui attacchi mediatici. E così, dopo il commento che potrete leggere attraverso il nostro precedente focus, è arrivata la pronta replica del ballerino di Amici che ha esordito: “Sinceramente – ha scritto – tutte queste chiacchiere non fanno altro che distruggere gli sforzi di due persone che con le difficoltà del caso cercano di mantenere un sano equilibrio per il bene di un bambino. Quello che posso dirvi è che sia io che Belen stiamo facendo del nostro meglio per la serenità di nostro figlio. Capisco il gossip come comprendo l’essere fan di una persona piuttosto che di un’altra ma c’è un limite a tutto. Sono stanco delle persone che insultano Belen per sostenere me o viceversa, come ho già detto in precedenza mi danno parecchio fastidio alcuni commenti in quanto si parla della madre mio figlio. Per sostenere una persona non bisogna denigrarne un’altra”. La richiesta di Stefano De Martino appare sacrosanta e molto rispettosa, Belen apprezzerà il suo gesto? Cliccate qui per visualizzare il suo commento.

STEFANO DE MARTINO E BELEN RODRIGUEZ, GOSSIP NEWS: IL COMMENTO SOCIAL ACCENDE IL BALLERINO (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Stefano De Martino mantiene da sempre un certo riserbo sulle sue questioni private ma, il pubblico che lo segue da tempo, spesso e volentieri lo tira in mezzo per evidenziare nuovi retroscena legati alla sua recente separazione da Belen Rodriguez, la showgirl argentina che gli ha regalato la gioia più grande: diventare padre del piccolo Santiago. La storia d'amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è stata sicuramente una delle relazioni che più hanno appassionato il pubblico da casa e così, dopo la separazione, gli estimatori si sono evidentemente "spaccati" in due: qualcuno a favore di Belen ed altri dalla parte di De Martino. I rapporti tra i due dopo la separazione però, sono sempre stati molto civili ed entrambi, non hanno mai fatto mistero di essere in buoni rapporti anche in funzione dell'amore per Santiago che per sempre li legherà. I social network poi, durante il corso degli ultimi anni hanno visibilmente accorciato le distanze tra personaggi famosi ed estimatori che, in più di una occasione, hanno anche puntato il dito contro Belen insultandola non poco. Stefano però, dopo tanto silenzio ha deciso di dire la sua e per farlo, ha scelto proprio Instagram, il social network più utilizzato dai personaggi del mondo dello spettacolo per condividere fotografie ma anche pensieri. "Ho letto l’articolo su Chi che parla di te e Belen, non so se sia del tutto vero ma se la tua ex si sta comportando in quel modo allora spero si renda presto conto degli errori che sta commettendo! E senza offesa per Iannone, ma tra te e lui non c’è paragone! Stravinci in tutto!", si legge sul social network fotografico: Stefano risponderà?

© Riproduzione Riservata.