STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picona alla guida, quali saranno i servizi di oggi, 8 febbraio 2017? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, mercoledì 8 febbraio 2017) - Andrà in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il Tg satirico di Canale 5, oggi mercoledì 8 febbraio 2017: alla conduzione troveremo ancora il duo comico siciliano Salvatore Ficarra e Valentino Picone, che da pochi giorni ha preso il posto di Ezio Greggio e Michelle Hunziker. Prima di scoprire i nuovi servizi, vediamo cosa è successo nella puntata di ieri. I due comici entrano trionfalmente in studio sulle note di Un Senso, brano celebre di Vasco Rossi che proprio ieri compie sessantacinque anni. Dopo aver parlato delle notizie della politica nazionale ed internazionale più strane e divertenti, è il momento dello stacchetto delle veline, Ludovica ed Irene. Il primo servizio è affidato al vespone nazionale, molesto come sempre che è andato a ronzare intorno ai nostri politici. Nella sua rete sono caduti l'onorevole Nunzia de Girolamo di Forza Italia, l'onorevole Francesco Boccia del Partito Democratico e l'onorevole Roberto Fico del Movimento 5 Stelle. Jimmy Ghione torna a parlarci delle vittime militari per l'uranio impoverito perché ieri è arrivata una sentenza della Corte d'appello che può essere definita storica. Dopo il servizio dell’altro ieri realizzato da Valerio Staffelli sugli sprechi che avvengono all'interno degli uffici laziali dell'Agenzia delle Entrate, dove i riscaldamenti superano i 26 gradi, non sono mancate pronte risposte. Tocca al pasticcino, il video divertente scovato sul web da attenti telespettatori al quale segue il servizio realizzato da Moreno Morello. L'inviato di bianco vestito torna a parlarci delle ordinanze restrittive dei comuni che vietano il gioco d'azzardo in alcune fasce orarie e che puntualmente non vengono rispettate dai gestori dei negozi. Al video con gli errori, castronerie e stranezze varie segnalate dai telespettatori segue Luca Abete che è tornato ad occuparsi della situazione di emergenza nell'ospedale Cardarelli di Napoli. La puntata termina con la rubrica Fatti e Rifatti che vede come protagonista la presentatrice Alessia Marcuzzi, la quale sembra aver subito operazioni chirurgiche al naso, labbra e seno.

