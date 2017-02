Sanremo 2017 / Abiti, outfit, stilisti e vestiti seconda serata: il look di Maria De Filippi, sorprese Gabbani e Sylvestre

Sanremo 2017 abiti, outfit e stilisti della seconda serata: Maria De Filippi ancora protagonista, Carlo Conti sul sicuro - C'è grande attesa per la seconda serata del Festival di Sanremo, durante la quale si esibiranno gli altri 11 Campioni oltre alle prime quattro Nuove Proposte. Mentre la scaletta è già stata resa nota, la curiosità del pubblico è tutta per gli abiti che questa sera indosseranno non solo i conduttori, Maria De Filippi e Carlo Conti, ma tutti i cantanti in gara. Sono proprio loro le uniche certezze di questo Festival: Conti ha infatti esordito con un abito in velluto di Salvatore Ferragamo con l'immancabile gilet che, senza dubbio, ritroveremo anche nel completo di questa sera. Maria De Filippi, che ieri ha scelto il bianco e il nero, vestirà ancora Givenchy by Riccardo Tisci e, probabilmente, non abbandonerà i due colori a che ama indossare. La gara questa sera avrà inizio con la bella Bianca Atzei che, per l'occasione, vestirà Antonio Marras: per lei un look semplice ma di grande impatto.

Sanremo 2017 abiti, outfit e stilisti della seconda serata: Gabbani pronto a stupire assieme a Sergio Sylvestre - Si conosce anche l'outfit che indosserà Paola Turci per il suo ritorno sul palcoscenico del Festival di Sanremo. La cantante vestirà degli abiti firmati da Boglioli e Stella McCartney, mentre le scarpe sono di Giuseppe Zanotti e Gianvito Rossi. Per Chiara Galiazzo, che torna all'Ariston con 12 chili in meno, abiti di Melampo e calzature di Alberto Guardian. Grande attenzione al look di Francesco Gabbani: il cantante, vincitore delle Nuove Proposte della scorsa edizione del Festival, è sicuramente eccentrico nelle sue scelte. Si attendono invece outfit scuri per Gigi D'Alessio e Marco Masini, mentre i più giovani Michele Bravi e Sergio Sylvestre potrebbero stupire con un look fresco e dai toni più chiari.

