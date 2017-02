Sanremo 2017 / Classifica prima serata Festival, cantanti big: Clementino, Ron e Giusy Ferreri a rischio eliminazione (parziale)

SANREMO 2017, CLASSIFICA FESTIVAL PRIMA SERATA CANTANTI BIG: CHI RIUSCIRA' A PASSARE? - Grande attesa per l'annuncio dei big che passano senza problemi questa prima serata di Sanremo 2017. Chi sono i cantanti a rischio eliminazione e che non si esibiranno nelle cover previste per domani? Clementino con la sua Ragazzi Fuori non passa il turno, ed è stato il primo "rosso" della serata, seguito da Ron con L'ottava meraviglia e da Giusy Ferreri con Fa talmente mali. I tre cantanti non accedono alla serata che prevede le cover del giovedì sera ma si potranno esibire ancora una volta nei loro brani, e solo giovedì si saprà chi è definitivamente fuori dal festival di Sanremo 2017. Una decisione questa che in realtà non era proprio completamente inaspettata dato che i tre cantanti non sembravano essere al meglio delle loro esibizioni. Passano il turno invece tutti gli altri, anche se degli otto che sono passati al primo round con il "semaforo verde" non si conosce l'esatta posizione in base al televoto. Chi uscirà tra Clementino, Ron e Giusy Ferreri?

SANREMO 2017, CLASSIFICA FESTIVAL PRIMA SERATA CANTANTI BIG: CHI RIUSCIRA' A PASSARE? - Dopo l'esibizione di Ermal Meta sul palco di Sanremo 2017, sale di nuovo Raoul Bova con Rocío Munoz Morales, alla quale ha dedicato tutto il suo amore anche questa sera sul palco dell'Ariston. Subito prima della classifica finale c'è stato un collegamento con il Dopo festival, dove sono stati mostrati alcuni dei tweet più divertenti della serata, e sono stati fatti esibire i Clean Bandit, una delle band più famose del momento, soprattutto tra i giovani, e ai quali Carlo Conti ha consegnato alla band il doppio disco di platino. Sta per finire la prima puntata di Sanremo 2017, con gli undici big in gara che si sono esibiti: da Elodie Di Patrizi a Fiorella Mannoia, da Albano a Ron, da Clementino a Lodovico Comello, questa nuova edizione è stata molto seguita, anche per l'esibizione di Tiziano Ferro con Carmen Consoli ne Il Conforto, che è piaciuta praticamente a tutto il pubblico.

SANREMO 2017, CLASSIFICA FESTIVAL PRIMA SERATA CANTANTI BIG: ERMAL META ULTIMO BIG IN GARA (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Ermal Meta è stato l'ultimo big in gara a salire sul palco di Sanremo 2017 con Vietato morire: si chiude così in bellezza la prima serata della 67esima edizione della kermesse musicale condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi. Questa edizione è stata un vero successo, seguita da milioni di persone (anche quelle che lo hanno criticato). Meravigliosa la canzone di Ermal Meta, un inno che si esprime contro la terribile piaga della violenza domestica. Subito dopo sono state fatte rivedere parti delle esibizioni per ricordare ai telespettatori il televoto per votare la loro canzone preferita: chi vincerà questa 67esima edizione del festival di Sanremo 2017? Tutti sono in attesa per l'ultimo step di questa prima serata di Sanremo 2017, per sapere chi sono i big in gara che continueranno con certezza questo magnifico viaggio nel festival della musica italiana. E voi per chi tifate?

SANREMO 2017, CLASSIFICA FESTIVAL PRIMA SERATA CANTANTI BIG: ELODIE DI PATRIZI SCALERÀ LE POSIZIONI? - Prima serata per il Festival di Sanremo 2017, e il grande interrogativo è relativo proprio alla classifica: il direttore artistico Carlo Conti ha infatti deciso che gli ultimi tre classificati di martedì 7 febbraio dovranno giocarsi la loro partecipazione all’interno della kermesse proprio mentre tutti gli altri saranno impegnati con le Cover (il prossimo giovedì 9 febbraio). Anche l’anno scorso, durante la 66esima edizione, gli artisti (in totale 20, e non 22) sono stati spalmati su due serate differenti: il primo posto, dopo le prime dieci performance, lo aveva conquistato Lorenzo Fragola, ancora fortissimo della sua partecipazione ad X Factor e carico dal tifo sfegatato che proveniva dal pubblico, specialmente dai telespettatori più giovani. Bisogna inoltre considerare che al terzo posto si erano piazzati i Dear Jack (chi non li ricorda ad Amici?) e subito dopo era venuta Deborh Iurato, insieme al compagno di duetto Giovanni Caccamo. Anche quest’anno i protagonisti e volti che arrivano dritti dritti dai talent show sapranno affascinante il pubblico fin da subito? Al Festival di Sanremo dell’anno scorso, nella prima serata, un Big come Enrico Ruggeri aveva ottenuto il settimo posto e anche gli Stadio (vincitori dell'edizione) avevo raggiunto la metà della classifica. Se dovessimo fare uno specchio su come è andata un anno fa, in molti sarebbero pronti a scommettere che la voce di Elodie Di Patrizi conquisterà tutti, facendola finire nelle prime posizioni della classifica: più a rischio, invece, Al Bano e Fiorella Mannoia? Non dimentichiamo che il Festival di Sanremo riserva sempre grandi sorprese…

