Sanremo 2017 / Replica RaiPlay e diretta streaming seconda serata: come vedere il Festival online

SANREMO 2017: DIRETTA STREAMING, COME VEDERE LA SECONDA PUNTATA (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Torna questa sera la seconda serata di Sanremo 2017, il festival della musica italiana che quest'anno ha registrato oltre il 50% di share battendo ogni record. Come non perdersi il secondo appuntamento con la kermesse condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi? Se avete il televisore basta sintonizzarsi su Rai 1 alle 20.35 per non perdersi l'inizio di Sanremo 2017, che solitamente prima di iniziare fa vedere qualche retroscena di quello che è accaduto nei giorni scorsi durante le quinte del festival. In alternativa alla televisione, se non siete a casa ad esempio, potete guardare la puntata in streaming sul computer collegandovi al sito della Rai, oppure su tablet e smartphone scaricando l'app di Raiplay. Sanremo 2017 può essere seguito anche sui social con i commenti in diretta del pubblico e dei Vip utilizzando l'hashtag #festivaldisanremo, oppure visitando i profili privati dei cantanti in gara per vedere cosa fanno dietro le quinte. DIRETTA STREAMING FESTIVAL DI SANREMO SU RAIPLAY, CLICCA QUI

SANREMO 2017: DIRETTA STREAMING, COME VEDERE LA SECONDA PUNTATA E COMMENTARE VIA SOCIAL (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - La prima puntata di Sanremo 2017 è stata un successo, e nemmeno Carlo Conti si aspettava uno share che andasse oltre il 50%. Tantissime le persone che hanno seguito la kermesse in streaming oppure, chi non ha potuto perché si trova all'estero, è riuscito a vedere i video delle esibizioni che venivano caricate mano a mano sul sito della Rai. L'hashtag #festivaldisanremo è stato trend topic sin dalla mattina, e per tutta la notte il pubblico ha continuato a commentare outfit, esibizioni, gaffe e sketch di chi è passato sul palco dell'Ariston. Si replica anche questa sera con Sanremo 2017 ma oggi sarà lasciato spazio alle nuove proposte (saranno in quattro a esibirsi) e agli ultri undici big in gara. Oggi apre Bianca Atzei tra i big e chiudono Raige e Giulia Luzi: stessa modalità di ieri sera, alla fine sarà stilata una classifica dove i tre cantanti che avranno il "semaforo rosso" andranno venerdì alle eliminatorie.

