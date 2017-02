Stefano De Martino / Rompe il silenzio su Belen Rodriguez? La verità sui suoi flirt (oggi, 8 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO, ROMPE IL SILENZIO SU BELEN RODRIGUEZ? (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Se ne sono dette tante su Stefano De Martino, così tante che il ballerino a un certo punto ha dovuto rompere il silenzio. E lo ha fatto concedendo un'intervista esclusiva a Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, dove ha parlato del suo bisogno di prendersi una vacanza da tutti e da tutto in questo periodo per lui così stressante. "Avevo bisogno di staccare dopo un anno duro e intenso. Avevo bisogno di prendermi una settimana solo per me. Ho potuto vivere senza orari, con il telefono spento in camera, inventandomi le mie giornate fra sole, mare, corse sulla spiaggia e buona cucina", ha detto Stefano De Martino a Chi. Il ballerino ha parlato anche dei gossip su una presunta fidanzata in vacanza con lui: "Lei è Francesca e lavora come me nella produzione di Amici. Siamo grandi amici, ma lei era in vacanza con le sue amiche in un resort a un'ora di distanza dal mio. Mi dispiace che solo che siano state coinvolte persone che non c'entravano nulla, che sono state attaccate sui social e che hanno i loro legami. Io ero in vacanza da solo".

STEFANO DE MARTINO CON IL SUO PRESUNTO FLIRT (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Stefano De Martino ci tiene molto a far sì che la sua vita resti privata e non ha intenzione di sbandierare le sue cose ai quattro venti. Nonostante tutto però, alcuni haters hanno attaccato il ballerino sulla sua presunta "nuova frequentazione", che poi altri non era che la sua amica Francesca. "“Oggi sono venuto qui a Mauritius in un altro resort a trovare le mie amiche... anche perché una in particolare è stata proclamata la mia nuova fidanzata e ve la presento", ha detto Stefano De Martino pubblicando un video su Instagram Stories. "Ecco la mia nuova fidanzata: sarebbe Geppina. Mi spiace che le hanno dato pure della cessa... Sto cercando di far recuperare il livello di autostima di Geppina facendole dire da tutti che è bellissima... Ogni giorno dobbiamo lanciare l'hashtag savegeppina per aiutarla a cambiare il suo look", ha detto Stefano De Martino comparendo in video con la sua amica.

