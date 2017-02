THE BLIND SIDE/ Su Canale 5 il film con Sandra Bullock e Quinton Aron, alla regia John Lee Hancock (oggi, 8 febbraio 2017)

THE BLIND SIDE, IL FILM IN ONDA SU CANALA 5 OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: IL CAST - The blind side, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 8 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere biografico - sportivo che è stata prodotta dalla Alcon Entertainment in collaborazione con la Zucker Netter Productions nell’anno 2009 con durata pari a circa 2 ore e 8 minuti per la regia di John Lee Hancock. Nel cast figurano Sandra Bullock, Quinton Aron, Tim McGraw, Jae Head, Kathy Bates e Lily Colins. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

THE BLIND SIDE, IL FILM IN ONDA SU CANALA 5 OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia del noto giocatore americano di football, Michael Oher (Quinton Aaron) che gioca nel ruolo di offensive tackle ma la sua vicenda personale inizia tantissimi anni prima quando Michael Oher era solo un ragazzo di diciassette anni che viveva in assenza dei suoi genitori. Suo padre infatti era morto mentre sua madre si disinteressava completamente alla sua vita e a ciò che faceva perché era drogata e da cui era stata allontanata da quando era un tenero bambino a causa di questa sua dipendenza. Michael si ritrova quindi senza avere nessuno che si occupi di lui, così viene ospitato per un breve periodo di tempo dalla famiglia di un suo amico che però morirà di lì a poco a seguito di una sparatoria in cui il ragazzo era capitato poiché vivevano in un quartiere molto malfamato. Michael nonostante si ritrovi senza grandi possibilità economiche e nonostante abbia una condizione sociale molto umile, riesce ad entrare nella prestigiosa scuola cattolica Wingate Christian School. Il tutto però, gli è possibile grazie alle parole di un un amico del padre del compagno di scuola di Michael. Il ragazzo affronta con molto entusiasmo e buona volontà l’inserimento nella scuola, ma i suoi compagni non sono molto clementi con lui iniziando a prenderlo in giro prima di tutto per la sua enorme stazza ma anche per la sua timidezza e introversione. Inoltre per Michael risulta ancor di più difficile ambientarsi nell’importante scuola cattolica perché a causa delle sue condizioni economiche non è in grado di cambiarsi i propri vestiti e questo è un ulteriore motivo per il quale Michael viene schernito ed umiliato dai suoi compagni. Un giorno però il destino gli fa incontrare la famiglia Touhys che cambierà per sempre la sua vita. La signora Leigh Anne (Sandra Bullock) è una donna dotata di grande sensibilità e di un cuore immenso che si affeziona da subito a Michael, a tal punto da decidere di adottarlo. Anne diventa per per il ragazzo la mamma che non ha mai avuto, lei lo aiuta negli studi e nello sport entrando a far parte di una importante squadra di football dove diventerà un campione.

