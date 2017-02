THE NIGHT SHIFT 3 / Anticipazioni puntata 8 febbraio 2017: Scott e Jordan alla resa dei conti. Riusciranno a chiarire?

THE NIGHT SHIFT 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 8 febbraio 2017, Premium Stories trasmetterà due nuovi episodi di The Night Shift 3, in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l'ottavo, dal titolo "Al sorgere del sole" e "Giocarsi tutto". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: la maggior parte del personale del San Antonio è impegnato sul fronte amoroso: TC (Eoin Macken) con Jessica (AnnaLynne McCord), Drew (Brendan Fehr) con la compagna. Intanto, Jordan (Jill Flint) si trova ad un match di wrestling, dove incontra Victor (Victor Samuel Lopez). In pochi momenti, l'incontro diventa una mega rissa e Victor viene scagliato contro il ring, riportando una costola fratturata. L'ospedale viene interessato dall'arrivo di centinaia di pazienti, che si aggiungono ai partecipanti ad una maratona. Fra questi una giovane donna cche rischia di rimanere paralizzata ed a cui Drew promette una guarigione completa. Scott (Scott Wolf) pensa che sia stato un azzardo, ma data la conoscenza maturata sotto i bombardamenti del collega, decide di lasciargli il comando dell'intervento. Tuttavia, capirà da solo di essere andato troppo oltre le sue aspettative. Intanto, Jordan continua a vedersi con Sam (Michael Cassidy) e più tardi sorprende Scott con Annie (Sarah Jane Morris). TC crede che la sua paziente, Georgia (Sydelle Noel), sia affetta da meningite ed ordina il suo isolamento, ma dopo un primo intervento, scopre che si tratta di una sindrome cardiaca. Jordan invece è impegnata su diversi fronti con Victor, che presenta un progressivo peggioramento e che rischia di morire sul tavolo operatorio. Paul (Robert Bailey Jr.) non riesce a capire la causa dele malessere, ma Jordan intuisce che si tratta di parassitosi, dovuta al suo ultimo viaggio in Messico. Più tardi, Topher (Ken Leung) rivela a TC della relazione fra Jordan e Sam, ma il medico pensa solo che meriti di essere felice. Jordan invece cerca di mettere in guardia Scott su Annie per via della sua costante tendenza all'alcolismo. Il medico tuttavia pensa che sia cambiata ed è concentrato solo sul fatto che stanno bene insieme. Ad intervento finito, Emilia (Jillian Murray) riesce a muoversi di nuovo, mentre Victor ssi ristabilisce. Scott decide poi di parlare con TC della sua nuova relazione, prima che lo scopra da solo, mentre Jordan crede che Sam stia correndo troppo e decide di chiedere a Shannon (Tanaya Beatty) di aiutarla con la app per appuntamenti.

THE NIGHT SHIFT 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DELL'8 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 7 "AL SORGERE DEL SOLE" - TC e Topher si ritrovano ad intervenire in un concerto, dove l'esplosione di alcuni fuochi d'artificio ha creato del caos. Una seconda esplosione coinvolgerà uno dei due, provocando diversi problemi alla missione di soccorso. Nel frattempo, Syd ritorna al San Antonio dopo il periodo trascorso in Afghanistan, ma capisce di avere piani migliori per se stessa e per la figlia. Paul e Shannon mettono invece da parte le loro differenze per curare un paziente e scoprono di avere più cose in comune di quanto pensassero. Intanto, Jordan e Scott trattano un paziente rimasto ferito nell'esplosione al concerto ed hanno modo di affrontare alcune differenze nel loro approccio.

THE NIGHT SHIFT 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DELL'8 FEBBRAIO2017, EPISODIO 8 "GIOCARSI TUTTO'" - La madre di Topher viene trasportata al pronto soccorso con sintomi potenzialmente letali. Non appena le sue condizioni di salute peggiorano, il team lavora con tutto l'impegno possibile per salvarla prima che sia troppo tardi. Drew e Shannon intanto prendono in cura una madre adottiva gravemente ferita, ma si scoprirà che nasconde un segreto. Nel frattempo, Scott e Jordan si occupano di un paziente con una patologia rara e non appena una parte necessaria delle attrezzature fallisce il suo compito, devono ricorrere all'aiuto di Jessica, la nuova fidanzata di TC.

