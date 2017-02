Tia Carrere oggi/ Da attrice a cantante: una vita costellata di successi (8 febbraio 2017)

TIA CARRERE, DA ATTRICE A CANTANTE: IL SUCCESSO A 50 ANNI CONTINUA – Bellissima, sensuale e con un fascino intramontabile, Tia Carrere resta una delle attrice più amate delle serie tv americane. Dopo aver prestato il volto all’eroina di Relic Henter, Tia Carrere è diventata non solo famosissima ma anche molto amata dai fans. Lo scorso 2 gennaio, l’attrice che è nata e cresciuta a Honolulu ha compiuto 50 anni e per lei sono arrivati gli auguri dei fans da ogni parte del mondo. Oltre a sapere recitare e ad aver prestato la voce a diversi personaggi affermandosi anche come una valida doppiatrice, Tia Carrere è anche una bravissima cantante. Dotata di una voce molto sensuale, Tia Carrere insieme all’amico e produttore musicale Daniel Ho ha ottenuto grandi riconoscimenti nel mondo della musica. Tia Carrere, dunque, può essere definita tranquillamente un’artista poliedrica, capace di raccogliere successi in qualsiasi campo. A 50 anni, tuttavia, l’attrice e cantante è pronta a togliersi nuove soddisfazioni mentre i fans attendono con ansia il suo ritorno sulle scene.

TIA CARRERE, ECCO CHI E’ L’ATTRICE DI RELIC HUNTER – Nata ad Honolulu il 2 gennaio 1976, Tia Carrere il cui vero nome è Althea Rae Duhinio Janairo, è un’attrice e doppiatrice molto famosa negli Stati Uniti che in Italia si è fatta conoscere grazie alla serie tv Relic Hunter. La sua carriera inizia da giovanissima quando viene notata dal produttore cinematografico Mike Greco che le offre di partecipare alla pellicola "Aloha Summer" (1988). Dopo i primi lavori, a 17 anni si trasferisce a Los Angeles da dove spicca il volo. Nel 1993, bellissima e con un fisico perfetta, appare anche sulla copertina di Playboy mentre l’anno successivo è la protagonista di "True Lies" (di James Cameron, con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis). Seguono altri film come "Kull the conqueror" (1997) e "Hercules" (1998), prima di arrivare alla serie tv "Relic Hunter" (1999). Nel 2009 ha vinto il premio come miglior album di musica contemporanea hawaiiana per l'album `Ikena in collaborazione con Daniel Ho.

