UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Alberto Palladini contro tutta la famiglia Poggi? (Oggi, puntata 8 febbraio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 8 FEBBRAIO: ALBERTO VUOLE DISTRUGGERE I POGGI? - I problemi della famiglia Poggi saranno al centro delle trame della puntata di Un posto al sole di questa sera. In essa, infatti, Renato continuerà ad indagare nella speranza di cogliere in flagrante Nadia e Alberto. Per raggiungere il suo obiettivo, non si limiterà a tenere gli occhi aperti ma arriverà ad acquistare apparecchi di videosorveglianza che potrebbero molto presto metterlo in grossi guai. Sarà lui ad essere rimproverato da Nadia, se dovesse scoprire il suo intento? Anche per Niko saranno tempi duri, a causa dei suoi errori commessi con Beatrice e Susanna. Mentre le due belle avvocatesse saranno furiose con lui, il figlio di Giulia si troverà a fare i conti con un altro sorprendente rivale. Scoprirà, infatti, che è stato Alberto Palladini a metterlo in cattiva luce con l'avvocato Enriquez, facendo in modo che lui non decidesse a suo favore, rinnovandogli il contratto presso il suo studio. Roberto sarà molto emozionato, dopo che Marina ha accettato la sua proposta di matrimonio e si concentrerà nei preparativi del matrimonio. Dovrà tuttavia fare i conti con le sue condizioni di salute ancora non perfette. La pubblicazione del romanzo scritto da Michele si avvicinerà e Silvia dovrà affrontare la prima conferenza stampa nella quale dovrà prestare il volto a Grazia Rossellini. Sarà all'altezza del ruolo che le è stato imposto?

