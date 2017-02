UNA VITA / Anticipazioni puntata 9 febbraio: Mauro e Teresa si amano?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 9 FEBBRAIO: MAURO AMA TERESA? - I problemi tra Mauro e Teresa cominceranno ufficialmente nella puntata di Una vita che andrà in onda su Canale 5 domani alle ore 14:10. In essa, infatti, Mauro interromperà il bacio appassionato con Teresa, affermando che tra loro un futuro insieme sarà impossibile. E mentre la maestra sarà sconvolta per questo rifiuto che non si sarebbe mai aspettata, San Emeterio non le darà nessuna spiegazione lasciandola nello sconforto più assoluto. Ma cosa passerà davvero nella mente e nel cuore dei due protagonisti della telenovela spagnola? Non ci sono dubbi riguardo i sentimenti della dolce maestra che è già stata messa in guardia da Suor Brigida, ma sembra proprio i pensieri di Mauro non saranno molto diversi. Anche per lui, ci sarà solo una donna nel cuore ovvero la maestra che gli ha sconvolto la vita fin dal loro primo incontro. Eppure non ci saranno speranze per questa coppia: Mauro, nonostante l'amore per Teresa, sarà atteso da un infelice matrimonio con la sua storica fidanzata...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 9 FEBBRAIO: CASILDA RISCHIA IL LICENZIAMENTO? - Una vita proseguirà anche domani pomeriggio con le conseguenze del ritrovamento di Rosina, per fortuna salvata appena in tempo dalle grinfie del fantomatico chirurgo. Ma la decisione di mantenere il segreto sulle sorti della signora Hidalgo, potrebbe avere delle conseguenze negative sia per Casilda, che di Martin, diventato suo complice. Quest'ultimo, infatti, verrà richiamato da Susana, che minaccerà di licenziarlo, in quanto mai avrebbe dovuto dare seguito alla pazzia di Rosina. Ma anche per Casilda le cose potrebbero mettersi molto male: la domestica, infatti, verrà chiamata da Maximiliano che intenderà parlare con lei lontano da occhi e orecchie indiscrete. La dolce cameriera si dirà certa che il suo padrone voglia licenziarla perché ha assecondato la pazzia di Rosina. Ma siamo davvero certi che sarà questa l'intenzione del padre di Leonor? E se invece decidesse di darle un'altra possibilità?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 9 FEBBRAIO: MAURO RIFIUTA TERESA! - I problemi tra Mauro e Teresa avranno ufficialmente inizio nella puntata di Una vita di domani. La coppia si è scambiata il primo bacio appassionato, frutto di un momento molto intenso nel quale la maestra si è resa conto di essere la vera Cayetana Sotelo Ruz. Ma poco dopo questo romantico incontro, l'ispettore avrà la più triste delle reazioni: dichiarerà che tra loro una relazione non sarà possibile, senza però aggiungere altro riguardo i particolari di questa affermazione. Teresa, il cui amore verso l'ispettore sarà difficile da nascondere, faticherà a nascondere la sua disperazione e giungerò ad una decisione definitiva. Ma quali saranno i veri motivi di questo amore impossibile? Purtroppo Mauro avrà un'altra donna nella sua vita, che molto presto diventerà una presenza costante delle trame della telenovela spagnola. Si tratterà della sua fidanzata Humilidad, con la quale lui è stato costretto ad impegnarsi a causa di un grave errore commesso mentre lei si trovava in convento, pronta a prendere i voti. Come superare questo ostacolo insormontabile?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 9 FEBBRAIO: TERESA LASCIA IL QUARTIERE? - Quale sarà la reazione di Teresa di fronte al rifiuto di Mauro? La protagonista femminile di Una vita si era illusa di avere delle speranze con l'ispettore, ma sarà costretta a rendersi conto che Suor Brigida aveva ragione fin dall'inizio nel metterla in guardia, dicendole che l'uomo le avrebbe portato solo guai. Le cose andranno purtroppo proprio in questo modo e Teresa deciderà che per lei è giunto il momento di allontanarsi da Acacias 38 e dalle indagini relative al suo doloroso passato. Sebbene quindi in lei sia sempre più chiaro il suo legame con Cayetana e con Fabiana, ciò non basterà per incontrare quotidianamente Mauro, l'uomo per il quale prova qualcosa in più di un semplice affetto per un collaboratore. Di fronte alla possibilità che Teresa esca di scena proprio nel momento della verità, Felipe e lo stesso Mauro saranno molto dispiaciuti: riusciranno a convincerla a restare?

© Riproduzione Riservata.