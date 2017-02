UNA VITA/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Arturo sfida Liberto a duello, chi la spunterà?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: ARTURO SFIDA LIBERTO A DUELLO - Rosina sarà al centro di un momento ricco di suspense nelle puntate spagnole di Una vita, nelle quali la vedova di Maximiliano sarà desiderata da due uomini. Da un lato ci sarà Liberto, il giovane nipote di Susana che ha conquistato il suo cuore dando vita ad una scandalosa relazione. Dall'altro ci sarà Arturo, il padre di Elvira che avrà delle mire sentimentali nei confronti della vicina di casa. Dopo avere visto un bacio tra Rosina e Liberto, Arturo non riuscirà a frenare la rabbia e sfiderà a duello il rivale in amore, che accetterà. Nulla potrà Elvira che non riuscirà a convincere il padre a cambiare idea, rammentandogli che nel caso in cui lui ne uscirà sconfitto lei resterà sola al mondo. Tutto però sarà pronto per questa terribile sfida, nella quale Victor sarà chiamato a fare da padrino al parente. Liberto e Arturo saranno faccia a faccia nel luogo scelto per il duello, chi dei due la spunterà?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 8 FEBBRAIO: IL FACCIA A FACCIA DI MAURO E FABIANA - Una vita tornerà anche oggi su Canale 5 proponendo un importante incontro tra Mauro e Fabiana. Dopo avere scoperto da Teresa maggiori dettagli su quanto accaduto alla festa di Cayetana, l'ispettore avrà ormai la certezza che la maestra della quale si sta innamorando sia la vera Sotelo Ruz. Ma perché le loro identità sono state scambiate? Chi può avere avuto un ruolo di primo piano in tale circostanza? I sospetti di Mauro ( e della stessa Teresa) ricadranno su Fabiana, il cui rapporto con Cayetana lancerà più di qualche punto interrogativo. Per scoprire le motivazioni di questo morboso legame, il protagonista di Una vita deciderà di parlare con la stessa domestica: a lei chiederà perché è così comprensiva e gentile con una donna tanto crudele. Ma la risposta di Fabiana sarà immediata e chiara: il compito delle domestiche è servire con lealtà la propria padrona senza farsi troppe domande!

